運具電動化 SMAT首倡333政策

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SMAT推動之333政策

台灣機車保有量概況

台灣智慧移動產業協會（SMAT）24日舉辦「淨零世代 共好未來 運具電動化產業戰略報告」發表會，SMAT理事長邱俊榮喊出「333政策」，呼籲政府除應直接給予每輛電動機車銷售及購買兩端各3,000元補助，更應提供車主每月300元的電池資費補貼。

此次的發表會共吸引包括中央及地方政府代表、國家級智庫，與電動運具產業鏈上中下游逾千人響應，三位總統參選人也受邀參加，副總統賴清德、新北市長侯友宜特別錄製影片，民眾黨主席柯文哲則親自出席，三位參選人均表態支持台灣推動運具電動化、邁向淨零轉型決心。

SMAT與台灣綜合研究院共同完成的《運具電動化產業戰略報告》指出，台灣有多達1,439萬輛機車，但電動機車僅約63萬輛，占比僅4.4％，相較於燃油機車相當低，因此應更加強推動力道。邱俊榮並首度提出「333」政策，認為將可有效推動電動機車產業發展。

邱俊榮進一步表示，「運具電動化」已是台灣2050淨零轉型的12項關鍵戰略之一，尤其發展電動運具對淨零轉型、經濟、產業及就業都有極大推動效果。

邱俊榮說，即使台灣自製的電動汽車還沒有面世，但光計算電動機車產業鏈上中下游的整體產值，就可以從現在約2.1兆元倍增為3.9兆元，效益極為龐大，並帶動57萬個工作機會。

為達成此一目標，邱俊榮呼籲政府應跨部會協作，從三個面向來推廣的「333」政策，讓電動運具產業成為護國群山。

邱俊榮說明，「333」政策的內涵包括：第一，由經濟部提供機車行電動機車銷售獎勵金每輛3,000元，協助傳統機車行進行公正轉型；第二，環境部恢復新購電動機車補助每輛3,000元，提高民眾的以綠色消費意願；第三，交通部補助民眾電池資費每月300元，在油電銜接的過程，平衡燃油運具與電動具的使用成本。

SMAT認為，相較於現行的補助，「333」政策更為直接有效！以對傳統機車行的補助為例，相較於每年可提供11萬元補助購買如電腦相關等輔助工具和電動機車試乘車，但車行不會每年都換新工具，不如直接從銷售電動機車即可以獲得補助。

台綜院副院長蘇漢邦說明，國發會已將「運具電動化及無碳化」設為關鍵戰略，台綜院推估，2040年電動運具市售比達成100％政策目標的情境下，電動運具產業預計帶動3.9％的GDP成長率，在整體產業鏈產值擴張、就業機會倍增下，將創造新一波綠色就業浪潮。

蘇漢邦表示，台灣電動機車技術發展領先全球，擁有自產自銷的供應鏈量能，具備成為亞洲電動運具製造中心的利基，若是透過「電動機車國家隊」進軍東協國家，極有機會在電動機車領域中取得先機，並在這個潛力巨大的市場中獲得成功，因此建議政府積極運用「電動機車」加速推動「運具電動化」。

SMAT強調，台灣經濟要維持發展動能，需要新的護國群山。期待政府能夠跨部會分工，由經濟部協助傳統車行公正轉型，提供電動機車銷售獎勵金；環境部恢復新購補助，提升電動機車使用率，達成淨零目標；交通部補助電動機車電池資費、平衡油電機車使用成本。靠政府政策全面啟動，多管齊下，一定能夠讓電動機車產業成為台灣下一個亮點產業。