侯友宜：看好產值翻倍再翻倍拚晉升新護國神山群

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台灣智慧移動產業協會（SMAT）發表「淨零世代 共好未來 運具電動化產業戰略報告」，總統參選人、新北市長侯友宜錄製影片致詞指出，台灣是電動機車大國，擁有2兆元產值的完整產業鏈，未來他若當選，會用最快速度推動「運具電動化」和「乾淨化」，尤其面對2026年可能的第一波電池汰換潮，將協助傳統電池和機車回收廠轉型，把垃圾變黃金。

侯友宜表示，電動機車是邁向「淨零未來」的重要產業，相當看好電動機車產業，絕對是產值可翻倍再翻倍的明星產業，是新的護國神山群。他感謝SMAT多年努力，自2019年創立至今共發表四份產業報告，若當選將根據這份藍圖，積極發展兆元產業，全國一起打一場漂亮的電動機車世界盃。

侯友宜進一步指出，台灣是電動機車大國，擁有2兆元產值的完整產業鏈，「但我必須說，台灣電動機車絕對可以發展的更好！」好的政策，政府一定要大力推動。

侯友宜表示，若當選總統，將用最快的速度推動「運具電動化」和「乾淨化」。他首要提出，至2026年就可能面臨第一波電池汰換潮，因此產官學都必須全力投入「電池回收技術」，協助傳統電池和機車回收廠轉型。

此外，侯友宜也指出，台灣應更積極拓展海內外市場，包括投入產學合作，鼓勵研發電動車技術，並且協助傳統修車行轉型、廣設充換電站，提高消費者購買誘因，降低使用成本等。

面對龐大的國際市場，侯友宜也提及，台灣首先要面對關稅壓力，特別是日本、韓國及中國大陸等，因此政府要積極參與區域經濟整合，爭取相關零組件和產品的關稅減免，這是產官學合作的第一步。

侯友宜表示，在全球暖化，極端氣候的年代，台灣也面臨高溫、暴雨、乾旱的挑戰。台灣必須儘速達成淨零碳排，達成永續環境，給下一代更好的地球。而電動機車正是邁向「淨零未來」的重要產業，可以顯著改善空氣品質，讓機車通勤族，呼吸更乾淨的空氣，並且提高能源轉換效率，讓台灣，成為領先世界的乾淨之島。