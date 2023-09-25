賴清德：五路並進衝電動運具打造下一個兆元產業

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總統參選人、副總統賴清德表示，政府推動淨零碳排已擬定運具電動化四項目標，將於2030年前投入9,000億元推動，若當選將繼續推動包括讓電動運具成為兆元產業等，共五大目標。

賴清德說明五大目標，當中以「推動電動運具成為兆元產業」為首要。國發會已把「運具電動化」和「無碳化」，當做淨零轉型的12大重要策略之一，預估將可帶動民間投資375億元，創造9,000億元產值。

賴清德進一步說明，除電動機車，台灣也要發展電動車、電動公車。台灣已有很好利基，包括桃竹地區有全世界最完整的電動車產業鏈；全亞洲最大的「電動巴士產業園區」，年底將在彰化二林成立。因此電動運具絕對有機會成為台灣下一個兆元產業。

第二，結合ICT產業以及淨零轉型技術，成立「淨零科技平台」。賴清德說，ICT產業是台灣強項，將善用電子資通訊領域優勢，結合物聯網、5G、雲端運算，從機車、充電站、車行三方面，建構電動機車友善使用環境。

第三，研議最佳政策。賴清德表示，只要有利於淨零轉型，團隊都會認真研議，經由充分溝通後提出最好的政策，加速推動機車產業電動化，創造產業鏈經濟價值與綠色就業動能。

第四，將組成國家隊帶電動運具打入新興市場。賴清德說明，印太地區經濟總值占世界GDP的6成，新南向國家平均每年經濟成長率更突破6％。台灣已建立完整電動機車供應鏈量能，未來將結合新南向政策，協助電動運具行業組成國家隊打入新興市場，讓電動運具產業立足台灣、布局全球、行銷全世界。

第五，將持續推動「公正轉型」。賴清德指出，為讓傳統機車行能在淨零碳排趨勢下公正轉型，政府自2019年起提供機車行轉型補助，開設相關培訓課程，目前全國逾8,000家機車行通過轉型課程。未來將確保所有人在轉型過程都享有同等發展的機會。

賴清德指出，為達成淨零減碳，政府也已擬定運具電動化包括電動公車、電動公務車、電動小客車及電動機車等四項目標，行政院長任內積極推動也已看到初步成果，目前全台已有逾65萬輛電動機車和6,043站充換電站。