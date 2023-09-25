柯文哲：由內而外、由公而私達成目標首重執行力

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總統參選人、民眾黨主席柯文哲親自出席SMAT「運具電動化產業戰略報告」發表會指出，2050淨零碳排已經不是政策問題，而是如何執行，台灣一定要面對這個事實，「政治的核心是執行力！」而就其過去經驗，柯文哲表示，推動運具電動化同樣可以「由內而外、由公而私」來執行。

柯文哲認為，要達到2050淨零碳排，電動機車絕對是相當重要，以台北市為例，二氧化碳排量中，住商約占70％、交通占25％，其他農業、垃圾等約占5％。

柯文哲指出，「由內而外、由公而私」就是要從公家內部往外部私人企業移動，以交通來講，占台北市25％碳排量的交通部分，要達成目標，則從今天開始所有台北市公家的機車，全部要換成電動機車，從今天開始，所有公車也要全部換成電動。

柯文哲進一步說明，執行手段上，要達成2050淨零碳排，往回來看，就是要一步一步設定目標去追。台北市有約3,000輛公車，為何要從其下手？因為第一，它是公家可以管的，符合「由內而外、由公而私」；還有一點，它的路線是固定的，要設充電樁也比較好設計。

柯文哲指出，自1997年京都議定書、2015年巴黎協定，再到去年聯合國氣候變遷大會，很清楚，台灣一定要面對這個事實，要讓地球平均溫度上升小於攝氏1.5度的話，那麼在2050年之前要達到碳平衡。

有關2050年淨零碳排，柯文哲認為，不管相信不相信，但這是大國已決定的規則，台灣就得去面對，必須遵守這個規則，現在只剩下實行的問題。他認為，政治很簡單，就是理性、務實、科學。「我們不要喊口號、不要意識形態，看到我們現在面對的問題，然後再想怎麼解決。」

柯文哲也說明，為減碳因此必須推動電動機車、電動汽車，這是方法，但這些都必須用到電，台灣又有許多高耗能產業，所以能源政策就必須重新思考，這也是他對於核電看法改變的原因，他認為這也是沒辦法的事情，呼籲大家必須理性、務實、科學。