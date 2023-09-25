文／謝璧蓮■黑龍管理顧問公司（BDMC）董事長

二次大戰期間，胡志明先生於1942年8月前往中國大陸與越南抗日革命力量聯繫，但一到廣西就遭中華民國當時的蔣介石政府逮捕監禁，在不得溫飽受盡摧殘後，於1943年9月才獲得釋放，他在獄中寫了133首詩其實就是寫實的《獄中日記》，展露出面對環境折磨下仍然保持幽默而樂觀向上的堅強特質。1945年9月，胡志明於河內宣布成立越南民主共和國。而胡志明其實是潛入中國時的化名，他本名叫阮必誠，由越南國父本名可看出，在越南文化中講求誠信是最重要的價值觀。

■立足越南，誠信為先

所以想在越南市場有立足之地，首先就是要講求誠信，一旦做出承諾必定不計代價全力以赴。如企業前進越南市場但遲遲無法成功，應該先自我檢視是否「誠信」出了什麼問題，所謂謀事在人就是要先檢討主其事者。如企業負責人主導，那自己要檢討做法與行事風格是否有所不當或容易受人誤解之處。如交由專業經理人則要了解其是否為了一己之私而不惜犧牲公司整體的利益，企圖拿公司的名號與資源招搖撞騙中飽私囊甚至暗中發展自己的事業，為了自利而欺騙公司及利害關係人等，認為這樣自己不需要負擔任何成本，只重視自己可以從中獲得全部利益的事卻對公司專案沒有貢獻，包括拒付款項等讓合作夥伴權益受損，遭抗議時又宣稱自己是公司員工必須保護公司利益，造成公司與利害關係人間的矛盾與誤解。如果放任這類經理人，不儘早處置，不但績效不彰，目標無法達成，對公司更是非常危險，將因其個人的貪婪使企業蒙上不誠信的標籤，嚴重影響企業形象甚至迫使公司要面臨法律問題。

基於經理人並非公司主要股東的情況下，造成經理人與股東之間的利益衝突，於是產生所謂的代理問題，因此企業之管理必須注重誠信倫理的價值觀，公司須要求管理階層出具遵循誠信經營政策的聲明並檢視是否遵守。企業誠信經營已經是國際趨勢，台商在面對越南市場的激烈競爭，要追求成功更要避免不符誠信行為導致的後果。

台積電的經營理念第一條就是誠信，其重要性甚至高於創新，創辦人張忠謀認為企業擁有堅固的誠信文化，即使經營遇到挫折也不會倒下，但企業如為了短期獲利忽略誠信，長期下來不只企業會吃虧整個社會也都會被影響，他曾特別指出誠信是人格問題，非但是自我要求，企業一但有不符誠信者一定要跟他脫離關係，強調台積電真的確實做到也一直持續在做，然而有些企業卻還是做不到，不管是把誠信明文規定納入企業文化甚至公司名稱都以之命名，都還是很難做到。

■政府掃貪，展現決心

因此，進入越南市場的企業一開始就應重視積極發展誠信經營管理架構，以誠信經營的角度來進行不當行為的管理，並且持續發揮自身影響力來對待供應鏈中的其他夥伴，這勢必是在越南市場中各企業需要持續關注的重點之一，而高階經理人的當責機制更是其中重要關鍵，企業應建立發現問題的機制，並透過與利害關係人或合作的夥伴公司發覺潛在問題以即時處理，促使舞弊或不當行為水落石出，以強化公司治理扛起應負的企業社會責任。

誠信的形象決定政府、企業、個人的競爭力，政府治理與企業經營想要落實誠信應研判可能的舞弊手法及損害範圍，化被動為主動有策略的執行調查並擬定適當的因應措施，以形塑國家及企業誠信文化提升在國際上的競爭力及能見度。今年初越南政府的反貪腐行動，包括國家主席阮春福與兩位副總理都下台負責，53歲的武文賞接任國家主席，主要因他輔佐總書記阮富仲大力掃貪，清新的形象未來更是被看好的最年輕接班人，展現出誠信文化的傳承是越南建國78年以來最重要的核心價值。