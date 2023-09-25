私募市場與ESG永續發展的距離

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文／鄧業煒■富達國際永續投資總監

近年世界各地的監管機構不斷向企業加壓，促使企業提升環境、社會及企業治理（ESG）方面的透明度，無疑令ESG在企業決策中變得越來越重要。公眾壓力的重要性亦不容忽視。決策時優先考慮ESG因素的企業，不僅有助提升企業獲利、降低外部風險，且往往更吸引僱員、客戶及供應商。投資市場則有越來越多投資人提升對於永續投資的關注，期望投資於既能獲利又對社會環境帶來正面影響的企業。

儘管公開市場在促進ESG發展方面不遺餘力，但ESG於私募市場仍較少被探索，這差距亟待縮減，因根據Preqin數據，預期2026年全球私募市場規模將增加至17.77兆美元，若私募市場能在ESG方面有所作為，其影響力將不容小覷。

■私募市場監管少 ESG績效難衡量

私募與公開市場於ESG發展的差異，源於市場結構和法規的差別。在公開市場，企業受到較嚴格的揭露要求與監管，使投資人較易評估上市公司的ESG績效，並可透過股東身份積極參與，甚至以股東決議投票影響公司決策。反觀私募市場受到的監管相對較少，市場規則也不同，因此私營企業的ESG績效較難被衡量。若要在私募市場納入ESG因素，可能較公開市場複雜，且必須採取不同方法。

私募市場投資人事實上具有將ESG納入企業營運流程的能力，因大部分私募市場投資人為相關私營公司的管理者，握有公司大部分股權，擁有足以推動企業作出重大變革的影響力。此類投資人更可能透過積極參與管理團隊工作，直接推動以ESG因素為優先的企業決策，更靈活的根據私營企業每項資產的具體發展需求及目標，制定相關ESG行動。

令人振奮的是，私募市場企業已開始意識到ESG因素對創造長期價值的重要性。資誠聯合會計師事務所近期一份報告顯示，逾75％私募市場投資人正計劃不再投資非ESG的資產。同時，富達也發現越來越多私營企業、創投公司和機構投資人，開始將越來越多不同面向的ESG因素納入投資決策和投資組合管理當中。

例如，越來越多私營企業支持「科學基礎目標倡議」，相繼公布積極的ESG目標，期待達到與《巴黎協定》主張相同，將全球暖化控制在較工業化前上升攝氏1.5度的水準，藉此展現公司對減少碳足跡和降低氣候變化影響的承諾。

此外，達到完全抵銷碳排放量，是應對氣候變化的重要目標之一。就富達觀察，私募市場日益關注於2050年實現零碳足跡，致力將溫室氣體排放量減到一定水準，並透過造林或碳捕捉和碳儲存等行動，吸收剩餘溫室氣體，於實現此目標上發揮領導作用。

私募市場納入ESG因素的另一主因是，期望吸引面臨更多ESG監管要求的歐洲及機構投資人注意。目前私募市場內符合歐盟《永續金融資訊揭露條例》（SFDR）第8條和第9條的基金數量，正朝公開市場急起直追。

■雖已跨出大步 但挑戰仍不少

儘管私募市場已在ESG發展上跨出一大步，惟在投資決策及監管納入ESG原則仍面臨不少挑戰。與公開市場相比，多元化的私募市場較少具備標準化ESG報告框架，資訊揭露較少，可靠的ESG數據有限，透明度也較低，以致增加投資人比較私營企業ESG績效的難度，亦難評估ESG因素對相關投資前景的影響，以掌握相關投資風險及契機。

面對這些挑戰，投資人、企業和監管機構必須攜手提高數據的獲取性、制定標準化ESG報告框架、並發展將ESG納入私募市場的最佳方案。

富達相信參與治理並設定可信的ESG目標是好的開始。私募企業與資產管理公司共同就ESG議題進行協作並制定穩健目標，有助識別和減低風險並提高ESG績效，而持續追蹤和評估ESG績效，有助企業制定長期報告的指引和準則。

此外，必須考量如何從投資決策流程初期即納入ESG因素。這涉及制定明確的永續投資方針、篩選投資項目標準，以及根據ESG評估和報告框架，對投資項目ESG因素進行徹底盡責調查。

隨著投資人需求增加和法規變化，富達預期ESG因素將成為私募市場的特點。私募市場內的資產類別和投資種類眾多，必須進行徹底的研究方能駕馭ESG發展趨勢。鑑於私募市場ESG投資為投資人提供額外的選擇，也創造以投資為社會帶來正面影響的另一管道，私募市場是邁向永續未來不容錯過的投資領域。