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文／李龍檳■國立中正大學企業管理研究所博士生

台灣出生率近幾年來在全球排名持續墊底，在少子化的趨勢下，台灣人口結構改變，倒金字塔的人口時代已經來臨，專業人才老化日益嚴重，許多產業逐漸面臨人力短缺的難題，新加入就業市場的年輕世代數量，無法滿足產業屆齡退休的勞動人力缺口，導致產業出現專業技術人才斷層的危機。

台灣企業面臨勞動市場人力不足的考驗，放眼全球許多已開發國家同樣也遇到相同的難題，根據聯合國秘書處經濟與社會事務部人口司的最新人口研究報告顯示，全球在2022年11月15日達到了80億人口，人口成長最多的地區卻大部分集中於未開發的非洲國家，預期2030年全球專業技術人才短缺的人數將超過8,500萬人。因此，缺工孔急的各大小企業必須想方設法，營造良好形象與幸福感，才能吸引優秀人才投靠。

參考美國商業財經雜誌富比士（Forbes）所發布2022年全球800家得分最高的最佳企業雇主（World's best employers 2022）榜單，從企業形象、社會責任、性別平等、人才發展機會、員工推薦度以及在各產業領域的企業影響力、競爭力等進行的各式評比，挑選出全球最佳企業雇主的優良企業，調查含蓋57 個國家與地區的跨國公司，由超過15萬名的企業員工依正負面向評價雇主所評比而成，全球排名第一名為南韓三星集團、第2～12名均為美國知名企業依序為微軟、IBM、Alphabet（谷哥母公司）、蘋果、達美航空、好市多、Adobe、西南航空、戴爾科技、洛克希德馬丁、思科。

其中，台灣有六家指標性知名企業進入2022年全球最佳企業雇主榜單，包括宏碁電腦排名221名、台積電排名226名、華碩電腦排名260名、智邦科技排名475名、華南金控排名706名與三商投控排名774名，這些具有全球最佳雇主代表性的卓越企業，無疑將是專業人才求職的優先首選目標。

由美國心理學家馬斯洛所提出的需求層次理論，解釋人類的行為與動機由低至高的不同需求層次：一、生理需求，二、安全需求，三、社會需求，四、尊重需求，五、自我實現需求等。企業由內而外從內部員工培訓、升遷、獎勵計畫建立制度，強化員工對企業文化認同感、歸屬感、安全感、未來願景等需求來吸引人才、留住人才，藉由員工對企業滿意度、幸福感進而影響提昇對外部顧客有溫度的服務，提升服務品質，創造顧客獨特消費體驗與差異化的最佳服務、贏得口碑，達成從內部員工到外部消費者認同企業與品牌價值。

全球經濟動盪的不確定因素難以預測，企業經營難度預期將會大大提高，如果遇到景氣長期低迷時企業為了生存不得不實施無薪假甚至裁員，但是現實狀況是專業人才養成不易，等到景氣反彈時，企業臨時在就業市場徵才卻可能找不到專業人才的窘境。

人才無可厚非會優先選擇企業形象佳、薪資福利好、照顧員工與工作環境適宜的優質幸福企業求職，面對勞動力市場失衡的難題，企業唯有以人為本，重視人才的需求，方能吸引優秀人才加入維持產業競爭優勢。