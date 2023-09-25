印度本土晶片 明年底投產

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印度首座半導體廠小檔案

在美國大力支持下，印度目前成為製造業者的新寵。印度電子與資訊科技部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）23日出席美國記憶體晶片大廠美光（Micron）在當地的首座晶片廠動土典禮時表示，該工廠將很快完工，預計2024年12月開始生產印度首批本土晶片，顯示印度朝向全球半導體重鎮的目標邁進一大步。

另據印度媒體PTI報導，美國蘋果公司（Apple）計畫將在印度的生產規模提高5倍，達到400億美元。若這一計畫得以實施，蘋果可能將成為印度最大的出口商，也將增添印度市場在蘋果供應鏈的份量。

綜合外媒24日報導，衛士納表示：「美光首座半導體廠正式動工，這是實現印度總理莫迪『本土製造』願景的重要一步。新廠將很快建成，印度晶片將於2024年12月推出。」

衛士納還指出，印度目前有兩個重大半導體提案正在進行中，預計未來幾個月將逐步成形。

美光2023年6月宣布，將在印度古吉拉特邦（Gujarat）新建一座半導體組裝與測試廠，總投資額高達27.5億美元，其中8.25億美元來自於美光，其餘的由印度中央政府出資。這是印度首座半導體製造工廠，旨在滿足國內與海外對於DRAM與NAND晶片產品的需求。此工廠設立於古吉拉特邦薩納恩德（Sanand）工業園區，主要是該地擁有強大的基建、良好的商業環境與豐富人才儲備。

這座新廠分為兩階段動工，第一階段包括50萬平方英呎的無塵室空間，預計2024年底投入營運，美光屆時將根據全球需求趨勢逐步提升產能。第二階段預計於2025年展開，建設規模與第一階段類似。

該廠未來幾年可望創造5,000個直接就業機會與1.5萬個間接工作。此建設計畫由美光與印度塔塔集團旗下的基礎建設公司塔塔工程（Tata Projects）共同合作。塔塔工程指出：「此建設是一大里程碑，也是印度半導體計畫（ISM）其中一項重要投資案。」

報導稱，莫迪政府近期積極幫助尚處萌牙階段的印度晶片產業招商，期盼印度有朝一日能成為全球半導體重鎮，美光建廠可望幫助該國加速實現該夢想。