巴拿馬運河塞船 恐加劇通膨

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巴拿馬運河管理局23日公布最新資料，從2022年10月到目前為止，通過該運河船舶數量為11,663艘，較前一年同期減少3.6％。專家擔心年底消費旺季將至，供應鏈瓶頸將會增加全球通膨壓力。

巴拿馬運河管理局指出，天氣燥熱乾旱令降雨量減少，其5月規定通過運河的大型船舶吃水深度限制為13.56公尺，但運河最大吃水位已下降至13.41公尺，明顯低於正常時期15.24公尺，逼迫當局再把吃水深度限制下調至13.4公尺。

不少航運公司和托運人被逼把貨船載運量，減少至較正常值低40％以避免擱淺，這導致每天通過運河的船舶數量一再減少。

根據管理局資料顯示，近幾個月來平均每天通過的船舶數量從38艘下降至36艘，甚至曾低至32艘。因此預計2023年全年有12,527艘船舶通過運河，2024年數量將進一步下降。

許多專家預期，巴拿馬運河面對的乾旱情況可能延續至2024年。因為就算氣溫下降，在沒有增加降雨量的情況下，運河低水位問題就無法得到解決。

北卡羅萊納州立大學普爾商學院供應鏈管理學教授漢特費爾德（Robert Handfield）表示，目前逾110艘船正等待通過運河。由於該運河是全球供應鏈最關鍵環節，在愈來愈多船舶要通過下，等待通過時間會提升三天到六天。

不過麻煩的是，隨著年底歐美傳統消費旺季到來，等著通過運河的船舶數量只會更多。雖然目前擁擠情況仍在可克服的範圍內，但隨著年底消費旺季需求高峰到來，運河擁塞問題只會變嚴重。這將導致航運費用被調高，結果廠商要把新增成本轉嫁給消費者，最終只會令通膨壓力上升。

此外，國際貨幣基金（IMF）評估運費倍增下，會令全球通膨率增加約0.7個百分點。專家擔心，產生的連鎖效應會令各國央行被迫升息，消費減少而降低需求。