美卡債首破1兆美元 高盛：未達頂點

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高通膨及高利率不斷加重美國人財務負擔，導致美國信用卡債務在今年第二季首度突破1兆美元，令信用卡公司損失慘重，且高盛預期信用卡公司虧損將繼續擴大至2024年底或2025年初。

美國信用卡公司虧損在2021年9月降至低點後，去年第一季開始隨著通膨升溫及聯準會升息而擴大，目前正以近30年來最快速度擴大中。目前信用卡公司虧損率約在3.63％，較2021年9月增加1.5個百分點，而高盛預期虧損率進一步增至4.93％。

高盛分析師納許（Ryan Nash）表示：「我們預期信用卡違約情形持續到明年中，多數信用卡公司虧損將持續擴大，直到明年底或2025年初才會好轉。」

納許表示，美國過去曾經歷五次信用卡虧損循環，其中三次都是在經濟衰退期，另外兩次分別在1990年代中期及2015至2019年期間。

他表示，2022年以來這波信用卡虧損循環與1990年代中期類似，都是在個人信貸強勁成長後展開冗長的信貸正常化。依照往例信用卡虧損擴大期將延續六到八季才會達到頂點，依此推測最快2024年底信用卡公司虧損情形才會開始好轉。

紐約聯邦準備銀行日前統計，2023年第二季美國信用卡債務總額增加450億美元至1.03兆美元，創下歷史新高。第二季美國人負債總額增加160億美元至17.06兆美元，同樣創下歷史新高。

個人理財網站NerdWallet分析師倫特（Elizabeth Renter）表示：「過去三年來美國人受惠於疫情期間的高額存款及還款寬限措施，但這些優惠措施陸續到期。」她預期，美國人信用卡違約情形將繼續增加，與高盛預測不謀而合。