東京證交所碳積分交易 將於10/11啟動

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東京證券交易所日前宣布10月11日開始啟動碳積分交易，這是全球第五大碳排放國日本為了因應氣候變遷，所成立的第一個碳積分交易市場。

日本早在幾年前曾喊出要在2050年實現碳中和承諾，但直到2023年4月才引進碳定價機制，藉此加快企業與都市的減碳速度。根據東京證交所文件顯示，首批登記參與碳積分交易的企業、金融機構與地方政府數量共有188家，其中不乏有丸紅、伊藤忠與住友商事等大型企業，他們可透過日本政府認證的J-Credit，在交易所從事碳積分買賣。

東京證交所總裁兼執行長Moriyuki Iwanaga發表聲明指出，交易所致力與各方合作，促使碳積分交易市場能更加活躍。希望透過降低碳排放的努力，能讓日本達成永續經濟發展的目標。

近年來面臨氣候變遷加劇，全球各地正積極進行減緩，其中一項重要措施就是採用「碳定價（Carbon Pricing）」機制，以控制各國控制碳排放，進而推動減碳。碳定價意指為排放的二氧化碳訂出價格，並根據碳排放量要求企業承擔成本。

但日媒報導指出，日本企業的碳排放成本負擔若與其他歐美國家相比，可說相當低，這也使得日本在減碳進展上大幅落後主要國家。

根據世界銀行截至2022年4月的價格調查指出，歐盟每噸碳排放交易價格為87美元，瑞典更高達130美元。相形之下，在亞洲的日本只略多於2美元，而韓國19美元，中國則為9美元。

據世銀的相關組織估算，如果想要實現巴黎協定制定的目標，讓地球氣溫相較於工業革命前上升不到攝氏2度，每噸碳排放價格到2030年應該來到50至100美元。國際能源署（IEA）則預測，已開發國家應為每噸130美元。