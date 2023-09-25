央企新興產業基金 年內啟動

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大陸加強推進戰略性新興產業

大陸為加速戰略性新興產業發展，擬邀集國有企業籌備相關基金。目前已有20多家央企、地方政府以及相關社會資本表達出資意願，預計規模將達人民幣（下同）千億元，將於今年內完成籌設並啟動經營。

證券日報24日報導，大陸國資委副主任王宏志23日在中國企業論壇上表示，中央企業身負加快發展戰略性新興產業的重要任務，正在開展一系列工作。

一是優先聚焦新一代行動通信、人工智慧、生物技術、新材料等關鍵領域，啟動「央企產業煥新行動」，明確各家央企的規模占比目標和保障目標。

二是推出多項支持政策，籌設專項基金，為促進企業發展提供全方位支持。

同時還委託國投集團設計「中央企業戰略性新興產業發展指數」便於追蹤成效。

三是擴大投資，今年前八個月，中央企業戰略性新興產業完成投資逾8,400億元，年增約30％，有力推動產業升級，帶動上下游企業共同發展。

不只如此，中國國新控股公司最新透露，正在積極籌設千億規模的中央企業戰略性新興產業發展基金，目前已獲得20多家央企、地方政府、社會資本的出資意願，將在年內完成籌設和啟動經營。

報導指出，戰略性新興產業代表新一輪科技革命和產業變革的方向，是培育發展新動能、贏得未來競爭新優勢的關鍵領域。布局前瞻性戰略性新興產業、未來產業，也成為大陸新一輪國企改革深化的重點任務之一。

報導稱，近年央企在戰略性新興產業的布局有不少斬獲，資料顯示，2018年至2022年，央企在戰略性新興產業領域投資規模由7千億元增長至1.5兆元，占全部投資比重由12.8％提升至27％，投資規模增長115.2％，年均增長28％。

除了中國國新控股最新透露的千億元新興產業發展基金以外，深圳今年7月公布「20＋8」第二批產業基金設立計畫，目標規模85億元。

9月初還傳出推動大基金三期，項目鎖定半導體設備，規模達到3千億元等。

王宏志表示，目前國資委正聚焦新一代行動通信、人工智慧、生物技術、新材料等15個重點產業領域方向，加速推動央企布局發展，力爭2023年央企戰略性新興產業布局比重要提高兩個百分點以上。