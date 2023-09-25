華友鈷業攜韓廠 赴摩洛哥設廠

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全球電動車市場競爭加劇，關鍵原材料與零組件業者更成為各方爭取的合作對象。特斯拉供應商、中國最大的鈷化學品廠商之一：浙江華友鈷業，將與韓國LG化學在摩洛哥合建電池材料廠，該工廠將於2026年投產，目標是年產5萬噸磷酸鐵鋰陰極材料。

值得注意的是，近年中國電動車企與相關的原材料業者積極赴海外布局，甚至與國外品牌車企業者合作，在東協、北美投資設廠，再將產品轉銷到利潤較高的美歐市場。

如此一則可避免到美國設廠遭到美方盯上，或是引發當地民眾反彈，二則以第三地出口可享有關稅優惠，如墨西哥與美國簽訂的美墨加自由貿易協定（USMCA）。

綜合外媒報導，韓國LG化學與華友鈷業24日先後宣布彼此的合作，雙方於22日簽署全面合作協議，將在摩洛哥合建磷酸鐵鋰電池生產線，目標年產能5萬噸，2026年投產。

摩洛哥工廠生產的磷酸鐵鋰正極材料將供應北美市場，以滿足美國政府「通膨削減法案」（IRA）補貼條款。

LG化學還與華友鈷業在摩洛哥投資建設鋰轉化工廠項目，計劃2025年起投產，年產能為5.2萬噸，生產的鋰將供應給摩洛哥的磷酸鐵鋰電池工廠。

此外，LG化學計劃與華友鈷業在印尼設立年產能5萬噸的電池用前驅體工廠。

A股上市的華友鈷業是中國最大的鈷產品供應商，也是中國鋰電三元前驅體生產的巨頭，去年7月底，華友鈷業獲得電動車大廠特斯拉（Tesla）的三年半長單，成為其供應鏈的重要成員。

分析指出，儘管近年美國尋求降低對中國關鍵礦產與零組件的依賴，但曾主導美國與盟友建立「礦產安全夥伴關係」的國務院次卿費南德茲（Jose Fernandez）22日表示，中國依然是美國的「重要合作夥伴」，不可能將中企排除在關鍵礦產供應鏈之外。

哈佛商學院經濟學家阿爾法羅和塔克商學院經濟學家卓爾其論文也指出，中國商品占美國進口比例雖自2017年的22％降至2022年的17％，但美國反而更多從越南、墨西哥等地進口商品，越、墨也在期間增加對中國的進口，且中企乾脆直接在這些國家投資設廠。