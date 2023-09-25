中國移動 完成低軌衛星模擬驗證

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大陸當前正在加緊發展能與特斯拉CEO馬斯克旗下「星鏈」（Starlink）抗衡的低軌衛星群網際網路。近日傳出，大陸電信業龍頭中國移動夥同中興通訊、是德科技等業者，共同完成大陸首次營運商NR-NTN低軌衛星實驗室模擬驗證，可支持手機衛星寬頻業務。

綜合陸媒報導，本次測試驗證採用3GPP R17 NR-NTN國際標準，成功驗證了NR-NTN透明轉發和星上再生兩種基本組網模式下，手機直連低軌衛星的技術可行性，實現端到端全鏈路貫通及資料傳輸驗證。

中國移動曾於2022月8月和今年6月分別完成全球首個營運商5G IoT-NTN技術外場驗證，以及大陸首款5G IoT-NTN手機終端直連衛星實驗室驗證，能夠支援雙向語音對講與文字訊息，全面提升高軌手機直連衛星落地能力，並推進了5G窄頻NTN具備預商用能力。

報導指出，這次實驗室測試方案成功驗證了3GPP R17 NR-NTN技術落地能力，為地面網路延伸覆蓋至全球全域立體空間打造技術基礎，有利大陸進一步推進衛星與地面網路產業鏈深度融合、星地協同一體技術研究、加速建構滿足大眾、行業、應急等各類場景的天地一體網路。

另華爾街日報報導，衛星寬頻網路在2020年4月已成為大陸的優先事項，當時發改委將衛星網路納入「新基建」。同年稍晚，聯合國旗下衛星部署註冊機構國際電信聯盟（ITU）就接到大陸布建兩個衛星群的申請，合計至少約有7,800枚衛星。