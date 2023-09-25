推動戰略夥伴關係 習考慮訪韓

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正在杭州出席亞運會主場外交的中國國家主席習近平，23日與韓國總理韓德洙會面時表示，中國願意努力推動兩國戰略夥伴關係，並認真考慮將訪問韓國。

韓聯社24日報導指出，習近平曾經在2014年7月前往韓國進行國是訪問，之後未再訪問韓國。去年11月15日，習近平在印尼出席二十國集團（G20）領袖峰會期間，與韓國總統尹錫悅首次舉行會談。習近平當時表示，待疫情穩定後將應邀訪韓。

習近平在23日亞運會開幕式前，在西湖國賓館與韓德洙舉行會晤，時間將近半小時。雙方就朝鮮半島問題、中日韓峰會，以及雙邊經貿、產業、人文交流等事宜交換意見。

值得注意的是，中國、日本、韓國將在26日於首爾舉行外交高官磋商，屆時中國外交部部長助理農融、日本外務省外務審議官船越健裕、韓國外交部部長助理鄭炳元會出席會議，三方將積極爭取於今年內舉行領袖峰會。

報導引述韓國官員透露，習近平會晤時向韓德洙表示，他歡迎在適當的時候舉行中日韓首腦峰會，並主動提及自己將認真考慮訪問韓國。

中國官媒的報導未提及習近平對中日韓領袖峰會的看法或訪問首爾的內容。央視報導，習近平表示，中方高度重視韓方致力於合作的積極意願，要求韓方相向而行，維護友好合作方向。

韓聯社引述韓國政府高官透露，習近平曾表示，中國支持朝韓兩國對話，並將繼續為朝鮮半島的和平與安全做出努力，而韓德洙則要求中國在與北韓的關係方面發揮建設性作用。