壽險大軍人數 6年同期新低

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壽險登錄業務員人數變化

今年以來美國升息導致壽險保費下降，及投資型保單搶購效應已過，影響到業務員飯碗，根據壽險公會統計，壽險公司登錄業務員人數8月底為20萬8,477人，至少為2017年以來同期新低，前八月減少2,672人，年底前若要回到去年底21萬人大關之上要很拚，且整體壽險登錄業務員人數8月為37萬3,792人，也創下四年來同期新低。

壽險前八月累積新契約保費收入僅4,722億元，今年以來有3個月單月賣不到500億元，前八月總保費收入僅有1兆4,724億元，為2012年以來的11年新低，進而導致前八月壽險公司登錄業務員人數減少2,672人。去年新契約保費衰退26％，整體登錄業務員人數大減近1.26萬人，其中壽險公司業務員登錄人數大減1.14萬人，跌破22萬人次，今年初跌破21萬人次，且持續下降至8月底20萬8,477人，至少為2017年以來新低。

6月因畢業季及壽險公司積極增員，當月壽險公司登錄業務員人數增加942人，登錄人數回升到20萬9,994人；7月通常會清理掛靠無業績業務員，及投資型保單新制上路影響，業務員人數減少1,188人；8月人數再減少329人，即連兩個月減少共1,517人。

保經登錄業務員人數前八月增加1,697人，也是三大通路中唯一淨增加，但前八月減少519人，主要是銀行保代今年業績不佳所致，壽險公司前八月淨減少2,672人，前八月有3個月單月減少超過千人。至8月底整體壽險登錄業務員人數37萬3,792人，但保經人數淨增加，即前八月整體壽險登錄業務員人數減少約1,495人，為2019年以來同期新低。

8月壽險公司登錄業務員單月減少329人，其中國壽在7月減少742人後，8月轉為淨增加211人，南山8月減少292人，新光、遠雄8月也減少各逾160人，除國壽外，8月沒有一家壽險單月增加逾百人，8月有7家壽險單月為正成長、8家為單月淨減少。