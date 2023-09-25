玉山國際發聲 倡守護自然資產

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玉山長期致力ESG與永續金融，積極參與國際峰會與倡議，接軌最新發展趨勢以持續推動各項永續進程。適逢2023年第15屆紐約氣候周（Climate Week NYC）與世界生物多樣性峰會（World Biodiversity Summit, WBS）舉行，這次玉山金控永續長張綸宇受邀參加，並發表「超越金融 守護大自然資產」專題演說，分享玉山如何結合金融本業，鼓勵顧客保護自然環境及促進生物多樣性，並與來自世界各地公私部門、NGO組織展開對話與經驗交流，獲得熱烈回響；玉山也加入「3倍再生能源倡議（3*Renewables）」，與全球250家企業共同呼籲加速發展再生能源。

紐約氣候周是由國際氣候組織於每年9月在紐約舉辦的活動，包含超過百場的氣候活動與研討會，期間與聯合國大會重疊，目的在匯聚全球氣候與永續政策制訂者、國際組織、民營企業等，透過跨國、跨領域交流激盪，共同推動全球永續轉型。

世界生物多樣性峰會是氣候週期間以自然保護為主題的峰會，這次主軸為「透過公私部門合作，加速自然正成長投資」，邀請COP 28大使及國際自然保護聯盟主席H.E. Razan開幕致詞，呼籲企業遵循國際自然風險揭露準則並設定生物多樣性成長目標、強調資本市場應加速推進自然正成長（Nature Positive），並發展以自然解方為核心的減碳方案。

玉山永續長張綸宇與同台發表演說的世界銀行自然環境資源總監瓦萊麗博士（Dr. Valerie），紛紛強調健全的法規與市場機制將是促進生物多樣性的重要推手。

觀察近年國際關注重點從各國減碳執行情形、推動潔淨能源及轉型正義，促進生物多樣性發展的管理框架，已成為永續轉型的重要趨勢。玉山金控及玉山銀行身體力行各項永續行動，除了淨零排放外，也致力阻止生物多樣性流失，期待反轉經濟活動對自然造成的傷害，達到自然正成長，包括主動加入TNFD工作小組、支持海龜、台灣黑熊、北極熊、蝴蝶等瀕危物種保育活動。