攜手產官學界 國壽打造高齡友善防護網

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國泰人壽13日發布的「2023人生風險趨勢調查報告」指出，氣候變遷高居65歲以上民眾心中第一名擔憂的潛在風險，台灣將於2025年邁入超高齡化社會，高齡者所面臨的挑戰，不僅對個人及家庭，也可能對整個台灣社會構成風險，高齡生活如何「活的老，也活得好」儼然成為當代社會的艱鉅挑戰。

國泰人壽表示，國壽除發展多元化高齡商品，更攜手產官學界打造高齡友善防護網，透過「存健康、存關係、存財富」，幫助高齡者厚積「身體、心理、財務」的資本。透過「FitBack健康吧」打造健康生態圈，鼓勵解鎖任務獎勵、兌換好禮，養成健康習慣，更藉由「i禮賀─就愛你健康」專案，連結在地優良診所和各地業務單位，逐步建構起最接地氣的健康服務網絡。

國壽也響應「弘道老人福利基金會」的「2023不老騎士─為愛千里」活動，相信只要好好地「存健康」，每位長者皆能以「不老騎士」的堅韌姿態勇敢追夢。

且響應農委會「綠色照顧計畫」，在農村社區開拓4座無障礙的「國泰幸福農場」，鼓勵高齡者走出家門，增加人際互動來「存關係」。於台東幸福農場加入寵物輔療雞，讓高齡者在照顧輔療雞的過程中，減少內心的孤獨感，並藉由黑水虻的養殖，製造自然的有機肥、雞飼料，建立環境友善的正向循環，也提升自我認同感。

國壽也與警政署刑事警察局共同擔任台大智慧高齡學程業師，以反詐騙為題共同打造活潑且互動性高的「詐騙防衛隊」桌遊，深入全台推廣反詐教育。至今宣導足跡遍及全台15縣市，深入關懷逾千位高齡者，逾9成5高齡者反饋「詐騙防衛隊」桌遊幫助其更了解詐騙手法，並會把反詐知識分享給更多親友，一起「存財富」。

國壽藉由保險保障為社會撐起保護傘，遍布全台2.6萬名志工，深入各地守護高齡者「身體、心理、財務」健康，要以實際行動陪伴台灣社會一起健康到老。