永續金融先行者 第一金綠光傳愛

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第一金控長期深耕ESG（環境、社會、公司治理），更是唯一入選「永續金融先行者聯盟」的公股金融機構，為積極實踐環境永續，攜手子公司及第一銀行文教基金會辦理「綠光傳愛」永續計畫，今年協助全台20所偏鄉學校安裝逾4,600套LED燈具，打造節能且明亮的教育環境、提升學童學習效能，預估每年減少約201公噸碳排放量（CO2e），減少約158萬元電費支出，有效降低燈具耗能，發揮節能減碳效益。

為實現2050淨零排放永續發展目標，一銀與萬事達卡合作推出「消費碳足跡查詢」服務，卡友透過iLEO APP即可查詢每月刷卡交易所產生的碳排放數據，為公股銀行首家推出此項服務者；也攜手客戶共同守護地球，發行綠色信用卡「綠活卡」提撥國內一般消費千分之2給一銀文教基金會，作為環境永續公益基金。

第一金表示，自2017年啟動「綠光傳愛」永續計畫，迄今已協助七家社福機構、64所公立中小學校安裝節能LED燈具近1.8萬套，傳愛足跡達全台各地，今年更首度跨出本島，協助屏東縣琉球鄉4所中小學更換LED燈具；預估71家受惠單位年節省約155萬度用電，減少近620萬元電費支出，減碳量約800公噸CO2e，並預計在2025年累計協助逾100家單位更新LED燈具，以發揮金融業正面影響力。

一銀及一銀文教基金會在全台各地累計種植逾1萬棵樹苗，今年還與環保團體「社團法人高雄市野鳥學會」攜手合作，認養嘉義縣布袋鹽田濕地，總面積約342公頃，以保護野鳥棲息地，促進生物多樣性；及響應「台灣好空氣育福田」停燒稻稈公益行動計畫，認養100公頃福地，推廣以稻稈分解菌取代稻草焚燒，協助農友落實稻稈還田的永續循環，預估每年可減少約900公噸碳排放量，為減緩溫室效應盡一份力量。

展望未來，第一金強調，將持續實踐聯合國永續發展目標（SDGs），邁向2050淨零排放，藉由金融業永續影響力，攜手客戶及供應商共同參與，引導企業重視永續發展，善盡企業社會責任，貫徹「永續金融，第一品牌」的經營目標。