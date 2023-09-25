電動機車補助 明年加碼4千

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為達成2050淨零碳排目標，經濟部長王美花24日出席台灣智慧移動產業協會（SMAT）活動時釋利多！宣布自明年起啟動南部四個工業區的碳權收購方案，民眾汰舊換新購買電動機車，將可獲得碳權2,000元及空污2,000元，合計4,000元補助，電動機車業界聞訊按讚，樂觀將增加民眾換購電動機車誘因。

經濟部正規劃明年度工作，雖是明年度預算，但王美花藉此次SMAT集結產官學逾千人的運具電動化戰略報告活動，提前宣布這項消息，並信心滿滿指出，工業局會將這筆預算準備好，「等於每輛電動機車可以多拿到4,000元的回饋補助。」

王美花表示，電動機車購置補助方案每四年一期，在向行政院爭取後，目前每輛補助7,000元的方案將實施至2026年。若以目前經濟部的電動機車7,000元購置補助方案，搭配明年啟動的碳權及空污補助方案，民眾汰舊換新購買電動機車，合計最多將可獲得1.1萬元補助。

除購置電動機車的車主可得到補助，王美花說明，事實上目前政府也針對機車行進行補助，只要購買試乘車及相關電腦輔導工具，每年可申請最多11萬元補助，這筆預算每年編列1.5億元。

據了解，王美花所提的部四個工業區，包括嘉義水上及中埔兩園區、台南新市園區，及高雄的北高雄園區，未來汰舊換新購買電動機車民眾，可取得碳權憑證，並賣給工業區，未來工業區開發再藉此抵換碳權及空污額度。

國發會主委龔明鑫亦表示，2050淨零轉型是台灣重要目標，推動淨零轉型必需依賴運具電動化，而在運具電動化部分，台灣近年來最有成果及進展的就是電動機車，因為台灣電動機車供應鏈非常完整，因此在機車電動化的部分比全世界都走得快。目前已知陸續有業者有一些往東南亞的合作與輸出計畫。

龔明鑫進一步說明，為達成淨零目標，今年政府預算為680億元，明年會增加到960億元以上。而在運具電動化、無碳化部分，到2030年規畫投入1,680億元預算。