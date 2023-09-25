原物料續漲 鋼市Q4有望迎春燕

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第四季鋼市利多及利空

近期煤鐵等原物料價格行情續漲，為第四季鋼市提供強勁支撐，但業界人士認為，若要真正能推升鋼價走揚，還是得看大陸的臉色；目前利多包括大陸鋼廠承諾第四季將減產、對岸振興房市「認房不認貸」等措施，大陸汽車銷售市場也推出補貼措施，大陸鋼鐵限產、需求又增加的狀況下，大陸可望扮演亞洲鋼市復甦領頭羊，第四季大有可為。

許多人都在問，第四季鋼市到底會不會復甦，如今看起來機會並不小，其中一項理由就是原物料價格仍高。根據數據顯示，目前鐵礦砂價達每噸123.60美元，焦煤更已漲到每噸324.25美元，光是這兩種原物料就足以支撐鋼價不墜。

近期國際原油更因沙國、俄羅斯延長減產行動，價格扶搖直上，更將影響煤、鐵價格後市。鋼鐵界人士指出，包括鐵礦砂的開採、焦煤的製作都需要用到油，且油價漲，原物料運輸成本也跟著漲，都會反映到鋼品價格上。

供給與需求則是第四季鋼市看好的另外一個原因。中國大陸官方在7、8月時要求鋼廠減產，指示今年粗鋼的產能不得超過2021及2022年的水準，9月起大陸各鋼廠勢必得開始減產，否則難以達到官方設定目標。在供給減少下，業界認為較不容易出現去年下半年大陸低價鋼品流竄亞洲的狀況，對於維持鋼價具有一定幫助。

此外，大陸為挽回今年經濟衰退的頹勢，救房市已刻不容緩，自7月下旬開始陸續釋出房市寬鬆政策，例如一線城市執行「認房不認貸」，人民銀行、金融監管總局也聯合推出「關於調整優化差別化住房信貸政策的通知」和「關於降低存量首套住房貸款利率有關事項的通知」，下調首套和二套房首付比率，並降低存量（既有）首套房貸款利率，果然起到刺激房市作用，二手房成交量大增、房地產類股也大漲，成功帶起需求，住房建設也受惠，預期可帶動建築用鋼需求。

同時大陸車市也有亮點，政策帶動下，新能源車銷量持續擴大，汽車用鋼需求也跟著提升。國內業者認為，只要大陸維持對房市、車市的政策救援，鋼品的需求就會存在，供給少、需求增、原料貴，鋼市第四季大有可為。