陸廠若落實減產 鋼價有撐

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雖多數人認為第四季鋼市復甦機會大，但其中仍存在隱憂，最明顯的就是限產一事，時序已進入9月，但大陸鋼廠未有明顯減產跡象，第四季能否落實將成為關鍵，專家認為高爐不是說停就能停，一定得要循序漸進，如此一來是否真能將粗鋼產量控制在去年水準還很難說。此外，目前已有大陸低價鋼品來台投石問路，悲觀者認為重蹈去年下半年「價崩」的覆轍不無可能。

大陸當局為維持鋼價，並減少秋冬季節嚴重的空汙，今年中祭出平控措施，要求今年度粗鋼的產能要低於2021年及2022年水準，也就是說，今年大陸的粗鋼產量不能比去年的10.18億噸多，多數業者也認為這將會是鋼市的利多，供給限縮就能有效拉抬價格。

不過從數據上來看，今年前八月大陸粗鋼產量逾7.15億噸，平均月產量近9,000萬噸，到了8月也還有8,641萬噸，若要低於去年產量水準，就代表9～12月每月產量只能有7561.25萬噸，是否能做到令人懷疑。

鋼鐵業界人士指出，近期鐵礦砂價格高漲，多少也是與大陸粗鋼產量維持高檔有關，若大陸鋼廠再不減產，去年低價鋼品流竄亞洲的狀況恐怕就會重演。

業內人士分析，鋼廠減產不是做不到，但高爐不是說關就能關，必須循序漸進，否則高爐也吃不消，要減產就必須馬上開始，若等到10、11月才開始減產，很難達成官方要求。