紡織業陷近十年寒冬 獲利趨保守

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主要紡纖廠營運及產項

紡織業陷入近十年來最慘低潮！受物價上漲、通膨、升息造成消費排擠多累，市場預期，紡纖產業明年景氣雖會回溫但幅度恐怕有限。國內紡織上中游廠認為，原物料與能源價格上漲、升息的趨勢下，造成紡織廠成本增加，明年整個產業鏈的營收雖因今年基期低會有成長，不過獲利能力恐趨於保守。

產線涵蓋上中下游的遠東新表示，原油價格衝90美元以上，雖對紡纖上游原料廠有利，中下游成本負擔加重，下單趨於保守。

新纖表示，瓶用酯粒、尤其是環保回收聚酯R-PET的需求雖一直很旺，不過在市場供給增加下，近來產品價格有壓力，獲利水準恐不如以往。

加工絲廠聯發紡指出，通膨、升息所造成的民眾生活成本增加，在「消費排擠」效應下，更是讓民眾減少對服飾的消費需求降緩，品牌服飾廠庫存增加，自然就對紡品下單保守。

其次，國內電價調漲，讓紡纖廠嚐到生產成本大增的苦果。力麗指出，夏季電價、大戶電價調漲政策，讓國內紡纖廠生產成本增加；在訂單減少下，許多紡纖廠寧願不開機生產，造成整體稼動率下滑，獲利能力當然衰退。

進入第四季至明年首季的傳統旺季，新纖、力麗、聯發紡均表示，去年第四季的基期偏低下，今年第四季營運成長性一定會有。不過在原料、人力、能源成本增加下，獲利恐不如預期。

遠東新、新纖指出，隨著品牌客戶庫存去化，手中短急單的數量有增加，第三季以來產線的稼動率有提升1～2成，但整個接單狀況，還是未能恢復過去的旺季水準。依目前客戶訂單狀況研判，紡纖產業景氣要真正回溫，可能得等到明年第二季。

紡纖業者指出，中國大陸紡品量的增加、東南亞地區紡纖供應鏈的崛起，已讓國內紡纖廠面臨近十年來最大的競爭與挑戰，市場最旺的榮景恐怕回不來了！