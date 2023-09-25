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珊瑚白化有解，台達電攜手海科館以國際認列瀕危珊瑚為目標，預計以三年時間復育超過10,000株珊瑚，今年首發預訂先復育三千株。此外，台達電（2308）也跟進捐贈再生電力供應珊瑚復育，將使用100％再生電力營運，致力打造亞洲首座零碳珊瑚保種中心。

全球氣候變遷加劇，聯合國研究指出，當地球均溫上升超過1.5度，全球將有70％～90％的瑚礁面臨滅絕危機，四分之一的海洋物種恐將失去棲地，不僅珊瑚面臨滅絕問題，就連人類也感受到氣候變遷壓力，近幾年地震和水災頻仍即是最好的例證。近日鮮少出席露面的台達集團創辦人暨台達基金會董事長鄭崇華則特意親上火線，為台達基金會與海科館攜手打造潮境珊瑚保種中心站台，為全球暖化盡份心力。

鄭崇華有感而發的指出，很多人說全球暖化的問題目前還沒有很嚴重，但如果沒有用有效的方式來做防範，我擔心後代子孫恐無法再享受到和我們一樣的好環境，直呼「現在不做，將來就來不及了」，而鄭崇華所謂的有效方式指的就是「科技」，鄭崇華指出，科技可以解決很多問題，且其進展之速遠遠超出大家的想像。

鄭崇華以台達電專精的電源供應器為例，以前的電源供應器又重又大，效率也不高，當時心想若效率若可以達到9成就好了，沒想到，2000年時此目標就已達成，現效率更直上99％。

所以此次新打造的亞洲首座零碳珊瑚保種中心亦導入了不少台達的新科技，除了台達專精的工業和樓宇自動化技術外，亦跟進整合了智慧養殖、環境管理，為珊瑚量身打造出適宜生長且節能的溫室，台達品牌長暨台達基金會副董事長郭珊珊指出，珊瑚若天然放養，一年只會長高6～7公分，但透過「潮境珊瑚保種中心」內建的台達LED燈電源控制，則可以營造出最適於珊瑚生存的環境，隨著日照時間拉長，珊瑚年成長速度激增四、五成，換算一年就可以長高10公分。

除了導入科技外，新設的潮境保種中心亦與國際緊密接軌，台達指出，潮境保種中心依據國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危及易受害珊瑚名冊，從中挑選出20種指標珊瑚物種為標的，目前已有腎形盤珊瑚（Turbinaria reniformis）、星形棘杯珊瑚（Galaxea astreata）、繡球雀屏珊瑚（Pavona cactus） 已經分子生物鑑定為首批保存物種，後續也會利用台達微米級電腦斷層掃描儀器（Micro CT），跟進建立瀕危與易受害珊瑚的碳酸鈣骨骼資料庫。