中華電信董事長郭水義 化身新創推手

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郭水義 小檔案

做為「永遠走在最前面」的電信公司龍頭，中華電信近20年來，推動多家公司上市櫃、也孵育出多家市值逾百億元的新創公司。擁有豐厚財會學經歷的中華電信董事長郭水義，從基層做起，任職中華電信財會單位時，推動多家新創公司或轉投資子公司上市櫃，在中華電信化身孕育新創事業的搖籃過程，成為背後最重要的推手。

郭水義擁有政大會計研究所商學碩士學位，曾任職於全球知名的勤業會計師事務所及勤業管理顧問公司，在賀陳旦擔任中華電信董事長時期進入中華電信，先後於經營規劃處及投資處擔任協理、投資處副總、財務長、子公司光世代建設開發公司總經理，2019年接任中華電信總經理，當時也是中華電信首位具備財務背景的總經理，在中華電信管理階層屬於「青壯派」，是歷任最年輕的總經理，2023年5月接任中華電信董事長。

由於熟稔公司治理、財務與會計領域，對轉投資公司經營、財務及績效管理擁有豐富經驗，郭水義任職投資處期間，便協助中華精測（6510）的研發團隊、與中華立鼎光電技術團隊從母公司脫離獨立成立新創公司，並推動中華電信併購神腦國際（2450）及是方電訊（6561）、轉投資勤崴（6516）、KKBOX。

其中，中華精測是在2005年，由中華電信研究院的研發團隊獨立出去成立新創公司最成功的案例，最初中華電信投資中華精測約僅1億元，2016年中華精測正式在櫃買中心掛牌交易，股價一度突破1,500元並躍居台股股后之座，中華電信從精測每年發放的股利早已回收當初投資成本，以中華精測目前市值超過175億元來看，中華電目前在中華精測持股34％，潛在投資獲利相當可觀。

是方電訊及勤崴國際都是在中華電信入主後推動上市櫃，業績及股價表現同樣令市場驚豔，郭水義也都親自參與兩宗併購案，其中，是方電訊是中華電信啟動對外併購的第一案，當初是方併購案三進三出中華電信策略委員會、三進三出董事會，歷經一年才讓董事會點頭，最初中華電信投資是方3億元，後來增加至5億元，以是方電訊目前市值約278億元，中華電信持股57％，從持有價值來看，投資獲利亦較最初增加數十倍。

2023年5月正式接掌董事長第一天，郭水義為中華電信訂出多項戰略目標，要讓中華電信市值站穩兆元，而推升兆元市值的策略，即包括擴大策略性轉投資及推動轉投資事業IPO，打造中華電信集團艦隊。

繼中華精測之後，郭水義規畫推動中華資安，以及資拓宏宇上市櫃，而已從中華電信研究院技術團隊獨立成立公司的中華立鼎光電，也正在安排推動上市櫃的時程。

中華資安國際公司是在2018年由中華電信資安團隊獨立成立的新創事業，資拓宏宇最初是從資策會資通所獨立出來成立的新公司，目前中華電信持股51％，正朝大型系統整合公司積極發展中，郭水義接掌董座後，推動中華資安業務成長並掛牌上市櫃、以及資拓宏宇上市櫃，會是他任內重要任務之一。

除了內部創新外，郭水義認為，某些策略夥伴的產品或服務，若是大家可以共同協作，或者技術含金量高，有機會成為中華電信生態圈的重要拼圖之一，中華電信也不排除啟動策略投資或併購。

中華電信的轉投資事業撇開「將來銀行」還在發展初期外，整體的轉投資收益已超過20億元。 作為過去近20年來扮演催生中華電信新創事業重要推手之一，郭水義就任董座之後的戰略布局，著重在持續擴大新創事業的規模，並且藉由推動新創公司IPO，協助中華電信邁向「一座成長大山」、推升中華電信穩坐兆元市值。