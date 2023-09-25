提供第一桶金 鼓勵內部創業

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六、七年前，郭水義還在擔任中華電信投資處副總經理時，特別協助當時擔任中華電信董事長鄭優，修訂員工內部創業辦法，激勵不管是採用新制還是舊制退休制度的員工，在選擇轉任獨立出來的新創公司工作時，都可以沿用舊制一年兩個月基數計算年資，並且由中華電信在一開始就提供創業第一桶金，且五年後若新創事業繼續發展，再給予第二桶金15個月，中華資安國際公司便是在這項修定要點激勵下獨立成立公司。

除了今年鎖定資拓宏宇，以及中華資安國際兩家公司推動IPO，郭水義認為，中華立鼎光電將來也有機會IPO，除此，中華電信研究院還有很多技術含金量很高的項目，未來都有機會推動獨立成立新創公司。郭水義並點名AI或許是將來很值得鼓勵的項目，尤其AI應用無所不在，AI技術若能夠從中華電信獨立出來，不只可以提供中華電信內部需求，對外服務的範圍預期可以更加寬廣。

「透過投資工具，來達到事業成長或技術加乘，確實效果是明顯的」，郭水義認為，中華電信未來要上兆元市值，加碼投資是必要的，包括人才、技術及產品都要投資。

而除了透過內部鼓勵措施，郭水義認為，從建構生態系的角度來看，廣結同盟也有其必要性，例如看到某些策略夥伴的產品及服務是大家可以共同協作，策略夥伴的技術含金量高，同時又是生態圈拼圖裡重要一環，中華電信就會啟動策略投資及併購的考量。