華銀國家公園攝影賽 展台灣之美

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華南銀行9月23日舉辦「臺灣國家公園四季之美」攝影比賽頒獎典禮，這次比賽自112年1月下旬起開始徵件，拍攝時間可以回溯自110年1月1日至112年5月31日的攝影作品，於112年5月31日截止收件，吸引各路攝影好手及愛好者踴躍參與。

華南銀行為倡導環境生態保育並善盡企業社會責任，持續宣傳台灣之美，每年皆舉辦攝影大賽，期望透過攝影好手及愛好者的鏡頭，喚起大眾更加重視我們所在的生態環境，共同愛護台灣這塊土地，同時為增進與客戶的互動，自106年陸續以花卉、蝴蝶、山岳、日出等主題舉辦全國攝影大賽，今年已邁入第七屆。

今年是「臺灣國家公園四季之美」為主題，與民眾一同欣賞台灣國家公園之林木、花卉、楓葉、湖泊、溪流、瀑布、山峰、建築、天然奇石、海拔地標、雪景、地形地貌等，展現四季不同風貌的風光之美，依拍攝、構圖技巧及攝影藝術的畫面等，評審們經初審、複審及過程中充分討論，最終挑選出由趙明慧女士所拍攝的「雲舞雪山巔」獲得「金獎」；黃鼎學先生所拍攝的「玉山拂曉」獲得「銀獎」；褚信介先生所拍攝的「東嶼坪嶼古厝之美」獲得「銅獎」，及「優選獎」及「佳作獎」等獎項，首獎獎金新台幣10萬元，總獎金高達37萬元。

頒獎典禮上，華南銀行董事長張雲鵬特地感謝所有參賽者對本次攝影大賽熱情的參與，今年的攝影主題是國家公園，台灣目前總計有9座國家公園，每一個地方都別具特色，美不勝收，為了取得美景，往往要經過長途跋涉及長時間的等候，才能捕捉到一張精采的作品，可想見攝影者的用心及辛勞。

華南銀行23日在信義區松仁路上的總行大樓1樓舉辦頒獎典禮，同步展出脫穎而出的得獎作品，展覽至10月20日止，歡迎民眾一同來欣賞精采美麗的攝影作品。另外現場還有得獎作品客製化的明信片提供民眾可郵寄給親朋好友，明信片數量有限，有興趣的民眾，把握機會前往現場參觀。