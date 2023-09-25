群益 推優化收益成長多重資產基金

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多重資產基金再添新兵！群益投信推出的新一代多重資產基金「群益優化收益成長多重資產基金」，已在9月21日成立，鎖定成長股、另類資產、收益債等關鍵收益成長資產，採取333黃金配置策略，並因應景氣變化靈活調整投資組合，提供投資人一次兼顧資產成長機會與穩健收益的投資利器。這檔基金由彰化商業銀行擔任基金保管機構，發行新台幣與美元兩種計價幣別，並提供累積型級別與月配息型級別，以及後收型（N）級別供投資人做選擇。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕表示，多重資產基金的優點在於，透過股、債資產多重配置，在資金輪動速度之快的環境下，有助平衡投資組合波動風險，並掌握各類資產輪漲契機，提供投資大眾穩健參與市場的方式，加上多重資產基金也具有配息機制，還能滿足投資人定期領息的投資目標。而在多重資產策略應用上，特別是目前處於升息尾端與景氣修復階段，投資將展開新局，因此布局上若能進一步精選標的，建立成長與收益部位雙優化的配置，可望進一步提升投資組合多頭跟漲、空頭抗跌的能力，打造投資正循環。

蔡詠裕進一步指出，這檔基金以333黃金配置鎖定成長股、另類資產以及收益債，在成長股配置上，主要聚焦於需求與成長性俱佳的新消費和新科技股，例如：AI、半導體、精品、生技、連鎖餐飲等等，以期掌握資本利得機會。另類資產則著眼於低碳基建、數位基建等受惠於強勁市場需求與政策加持的新基建族群，同時也因其收租來源穩定，也能做為穩健收益來源，掌握息利雙收機會，收益債則透過配置非投資等級債、折翼天使債以優化收益效果，並把握升息尾端將迎來之債市榮景。