圓點奈米 獲生技創新技術獎優等

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分子檢測產業領導廠商圓點奈米（6797）榮獲2023年臺北生技獎之「創新技術獎」優等，由臺北市長蔣萬安親自頒獎給董事長章季芸，肯定公司為臺灣生技產業的創新技術和全球市場的卓越表現，這次圓點奈米以自動萃取機「Maelstrom Switch 8」獲獎，擁有觸控式操作介面易於操作，讓手動萃取轉為自動，提升效能的穩定性，並大大提升實務操作的效率。輕巧的小體積外型，可輕鬆擺放任何位置，輕鬆布建於全球各個實驗室。

Maelstrom Switch 8同時可分選4種細胞樣本，針對使用者靈活變化，確保細胞存活的高效率，並取得衛生福利第一級醫療器材取可證。不只如此，萃取操作時間只要傳統的1/15，提供更精準穩定且再現性高的數據。

圓點奈米董事長章季芸表示：「能獲得2023臺北生技獎的殊榮，是對我們團隊不斷追求創新和卓越的認可，也是對公司產品的肯定。公司將持續努力，為全球科學界提供更多創新的生物技術，推動生命科學研究的進步。」 不只如此，圓點奈米日前宣布捐贈三台檢體萃取儀器給台南市政府，協助對抗防治登革熱，寫下企業與官方共同防疫的新篇章。台南市方面，則由市長黃偉哲代為接受，表示由衷感謝圓點奈米的善心義舉。

這次捐贈的儀器是M4800、M4810、Switch8，能同時提取48個樣本，都取得衛生福利第一級醫療器材取可證，專利的旋轉尖端設計，適應更大樣本處理量，衛生醫療單位以抽血的方式，將檢體送至衛生局檢測，使用圓點奈米儀器萃取時間只要45分鐘，相較傳統的人力萃取，可節省一半以上的時間，還能預防交叉汙染的風險，不管是檢體的純化程度、效率、檢體潔淨度，都能大幅提升防疫戰力。

圓點奈米每年都在台灣各地進行許多善心捐贈，包括去年總經理簡建興（臺大EMBA109B學生）捐贈500萬元博士生獎助學金，拋磚引玉推動臺大管理學院人才培育奠基計畫。另外，也陸續捐贈桃園市消防局救護車1輛、可攜式高階監護電擊器（ZOLL X-Series）、以及Covid-19檢測套組3,500組，獲得時任桃園市長、現任行政院副院長鄭文燦表揚。亦捐贈新北市警察局11,000組Covid-19檢測，體恤警方執勤辛勞。