健身器材廠忙出貨 Q4看旺

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三大健身器材廠最新營運布局

進入健身器材傳統旺季，喬山（1736）、力山（1515）、岱宇（1598）等三大健身器材廠忙出貨，推升第三季營運轉強，業者並看好今年第四季營運表現。喬山表示，依循往例，12月是公司全年營收最高月分，若順利裝機，全年合併營收有機會創下新高，一掃過去新冠疫情對商用健身器材銷售的衝擊。

包括萬聖節、黑色星期五、網購星期一（Cyber Monday）、耶誕節，都是民眾熱門購物的檔期，今年美國各大量販店與網路平台均大打家用健身器材促銷價，試圖增加買氣；另第四季則是健身俱樂部及飯店安裝商用健身器材新機季節，健身器材業者全力供貨與安裝，讓第四季成為全年營收最高的單季。

喬山表示，持續出貨將健身器材送往旗下全球銷售子公司，並進行人力調配，希望年底前能把訂單全數裝機完畢。喬山今年推出商用新產品，主打高端商用健身器材；另在按摩椅方面，喬山今年元月推出日本製全新家用旗艦機種，在全球上市後，以期為公司營運增添柴火。

力山主力客戶美商派樂騰（Peloton）與消費者消費糾紛和解後，派樂騰預定明年重新開賣大電動跑步機，對力山將帶來營運利多。

力山透露，公司不僅拿到喬山的飛輪健身車代工訂單，也瞄準歐洲風行的電動貨運自行車（E-CARGO）需求，正與歐洲廠商洽談代工E-CARGO訂單。

力山強調，今年第四季旺季來臨，公司將增加組裝線，下半年營運將比上半年樂觀，除增加人手，還規劃安排彈性加班增產。

岱宇表示，第四季健身器材的傳統銷售旺季，因全球家用健身器材市場庫存去化順利，經銷通路商拉貨力道已逐漸恢復。岱宇今年初已先推出Sole全新改款，9月亦推出Spirit與Xterra全新系列與改款產品，搶攻第四季旺季市場商機。

岱宇強調，因去年第四季的營運基期較低，今年第四季營運成績將大幅跳升。