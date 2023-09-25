AI夯 勤誠技嘉內外資力挺

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內外資欽點AI人氣股

AI族群跌跌不休，亟需人氣股帶頭止跌，內外資研究機構此時出手，中信投顧指出，勤誠（8210）受惠AI需求、通用新平台推出等利多，第四季營收有望雙位數季增；摩根士丹利證券則預測，技嘉（2376）第三季營收季增近4成、年增5成，以強大營運成績單破除市場疑慮，給予「優於大盤」投資評等。

二大AI人氣股獲得內外資加持，22日股價連袂走強，勤誠終場大漲約6％、收213.5元，穩住200元關卡；技嘉則上揚3.91％、收279元，不僅一步一步向收復300元大關靠攏，也是連續三個交易日收紅。

中信投顧指出，勤誠經營管理階層原預期第三季營收季減0％～5％，惟目前預期季減5％～9％。放眼後市，勤誠第一款AI伺服器機殼將在第三季底至第四季初進入量產階段，加上通用伺服器部分，勤誠公司評估在新平台問世、基礎建設需求提升，以及部分客戶對於搭載輝達L40S之伺服器傾向採用通用、而非AI伺服器機殼，整體而言，預期第四季營收季增有望來到15％以上。

凱基投顧則預估，勤誠2024年AI營收占比將擴大至34％，相較2022年的5％～10％、2023年的20％顯著增長。此外，液冷標準品與浸沒式產品將自2024年下半年開始出貨，估計2024年整體營收年增50％，獲利率亦將攀升，給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價280元。

技嘉過去幾周股價拉回幅度極大，摩根士丹利證券此時跳出來護航，直指部分投資人先前可能低估技嘉第三季營收成長性，強調就算因GPU供應限制，導致技嘉2023年全年出貨AI伺服器數量無法如預期多，但9月營收也不太可能轉為下滑（unrealistic）。

大摩針對供應鏈調查發現，考量AI伺服器出貨數量向上，技嘉9月營收月增表現將相對強勁，外資估計單月將有158億元、月增32％的高水準演出，7～9月加總後，技嘉第三季營收將來到364億元，季增39％、年增50％。

鑒於營運成績單將持續亮眼，摩根士丹利直言，技嘉股價本波的拉回反而創造進場機會，給予「優於大盤」投資評等，推測合理股價是340元。