16檔雙資護盤股 強勢吸金

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16檔雙資護盤股

美股連日來恐慌情緒蔓延到台股，22日台股開盤迅速跌破前低，靠著投信、八大公股行庫的兩大護盤資金力挺有功，台股終場驚險收紅，終止日K連四黑。台股分析師建議，共有聯電（2303）、京元電子（2449）等16檔雙資護盤個股，本周走勢持續受到關注。

統一投顧董事長黎方國表示，國際股市消化聯準會偏鷹派的會後聲明，再加上美國政府9月底再面臨關門危機，台股22日跌破前低，隨即引發自營、法人、融資散戶的停損賣壓後，多頭行情趁機拉抬，尤其投信近期募集高股息的ETF申購源源不斷，可動用的資金雄厚，再加上高股息ETF陸續將進行調整成份股，資金轉向股價低基期、高股息的個股布局。至於八大公股行庫布局的方向以股價破底、占權值或營運強勁的個股為先。

在籌碼上，投信22日買超22.62億元，連37日買超，合計買超1,082億元，投信持續不斷買超的力量除了來自於投資人申購高股息ETF外，還有來自政府四大基金背後支持。八大公股行庫22日買超31.89億元，為連五日買，合計買超258億元。

展望9月最後一周布局方向，選出投信、八大公股行庫齊力買超的個股有聯電、京元電子、陽明、瑞儀、長榮、旺宏、欣銓、東陽、佳世達、致伸、神基、台燿、群光、力成、精成科、健鼎等16檔。

陽明、長榮因貨櫃航運產業第三季旺季偏淡，運價低迷，不過股價已跌無可跌，22日收在45.8元及114.5元，對照每股淨值79.40元及197.79元，二檔股價淨值比（PB）僅有0.57倍，且預期2024年現金殖利率不惡，吸引買盤進駐。

台股一片慘澹之際，東陽股價逆勢上揚，9月以來上漲11.5元，22日收在79.4元，推升利多美國車險公司State farm開始擴大AM賠付，從塑件擴大至鈑金件，東陽為全球第一大汽車AM塑膠件製造商，將為重要受惠者。

台燿切入AI材料領域，下半年AI產品出貨將大幅攀升，表現優於上半年。法人看好台燿在高速材料升級商機及在中高階高速材料市場的競爭力，台燿22日重新站回月線，收130.5元。