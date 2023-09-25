10檔國家隊逆勢買 半導體最大宗 新一波漲勢「這時開始」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

10檔籌碼三優股

台股止跌訊號浮現，上周每天成交量都不足3,000億維持低量能交投，外資瘋狂提款之際，內資國家隊當自強，投信22日破歷史第二長連買紀錄、創37天買超，八大官股也加碼護盤。由於盤勢仍不穩定，專家建議，鎖定交易量逆勢勁揚、股價在9月利空攻勢仍維持月線以上，且投信與官股都買進布局的「籌碼三優股」，篩選出文曄（3036）、精剛（1584）、中砂（1560）、亞德客-KY（1590）等十檔，可望在外資認錯回補後，展開新一波漲勢。

台新投顧副總經理黃文清表示，觀察這些個股主要屬於半導體類股，包含IC設計、IC通路等，研判投信、八大官股鎖定中小型電子股買入布局，在外資狂賣大型權值股之際，內資國家隊持續逆勢加碼籌碼輕盈、易帶動的重點股；22日櫃買半導體指數、上市上櫃IC設計指數表現也相當亮眼，分別上揚2.52％、2.47％。

據統計，文曄、精剛、中砂、亞德客-KY、旭隼、力旺、晶呈科技、聯發科、景碩、大聯大等，在外資大力縮手賣超下，是唯一「月均量放大」的十檔個股，放大比率介於2.7％～340.1％，國家隊投信與八大官股，日買超金額相加高達4億～5億者，也有聯發科與力旺。

聯邦投信投資長吳裕良指出，這些熱門標的以半導體類股為主，近期個股在基本面上沒有什麼大變化，有些因為波段跌較深、轉向補漲，加上下半年的半導體拉貨旺季比較有反彈機會，反彈比例也會比較明顯。

該十檔籌碼三優股22日收盤，股價表現從-6.8％～9.9％不等，文曄跌最深由於收購加拿大電子通路商，市場看好業績成長，股價已五連漲後拉回，不過內資依舊趁勢逢低進場、成交值也爆量放大。

台鋼集團旗下的精剛，以鈦合金、鎳基合金等特殊合金製造入國艦國造供應鏈，加上疫後航太需求復甦，營收表現亮眼，8月營收2.52億元、年增97.84％，累計前八月營收17.53億元、年增66.93％，單月及累計營收雙雙再創同期歷史新高。

力旺22日直奔漲停，股價超車大立光，成第三高價位股，主要受惠全球IP（矽智財）龍頭股安謀（Arm）在美股掛牌上演蜜月行情，同產業的力旺同步水漲船高。