軟著陸預期未變 勿憂消息面弱勢

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市場分析： 消息面台積電下修2024年資本支出，揭開上周台股拉回修正序幕。FOMC利率決策會議表達2023年仍有調息1碼的「鷹式暫停」論調，使得美國10年期公債殖利率突破8月下旬高點，創2007年7月以來新高，新台幣兌美元匯率再度升破32元關卡，外資期現貨擴大偏空操作再加速台股跌勢，上周集中市場下跌3.41％，櫃買市場下跌2.63％；所幸AI族群中IP、設計服務及OEM等個股已陸續展現抗跌韌性，將為盤勢醞釀反彈之伏兵。

聯準會如預期維持政策利率區間於5.25％～5.50％，但聯準會將2023年GDP成長預期上調、失業率預期下調，且調整幅度皆大於市場預期，顯示此次「鷹式暫停」的主因為目前美國經濟狀況仍穩健。

聯準會如預期透過點陣圖暗示2023年仍有升息一碼可能性，不過鮑爾表態尚未決定是否再升息，指向仍有可能維持利率不變，但觀察2024年降息空間縮小，顯示聯準會認為美國經濟狀況持續穩健，在通膨尚未達到目標下，必須維持高利率更長時間。

關於台積電調降資本支出，據供應鏈調研：1、台積電台灣廠區無新一波EUV交付遞延；2、部分海外廠區仍有推遲設備交付情形，因設備安裝技術人力短缺；3、目前未有High-NA EUV（2奈米製程研發用）交付延遲情事，不影響台積電既有產能利用率。台積電調降資本支出主因為美國廠建廠不順，非關需求不振，其主要客戶聯發科、蘋果、高通等重要客戶2024年陸續加入3奈米，囊括主流AI運算晶片訂單，有利於下輪半導體行業復甦中占據有利地位。

觀察近期中國手機銷售狀況，華為新機上市主要排擠中系品牌商銷售，且其新機上市反倒帶動整體中國周銷售已開始出現年成長之情形。而蘋果新機上市預售狀況也屬熱絡，高階iPhone 15 Pro Max尤為明顯。華為及蘋果新機上市後，低迷已久之供應鏈拉貨狀況有逐漸改善跡象，其中通吃兩大品牌之零組件廠商，以及折疊機供應鏈可望於低迷盤勢中異軍突起。

投資策略：

上周大盤跌破季線與半年線的整理區間，消息面與技術面不利多方發展。惟美國銀行9月份全球基金經理人調查顯示，經濟軟著陸依舊是基本情境，對於未來經濟、企業獲利的預期並未惡化。

在美國經濟軟著陸的前提下，配合政府的積極買盤，且投信ETF規模擴大形成內資買盤重心，下檔空間應有限，毋須過度擔心技術面與消息面的弱勢。

投資觀察重點包括AI帶動的高階HPC晶片代工、高階電源、載板、散熱及半導體後段測試供應鏈商機，政策面加持之重電產業，受惠台幣貶值之外銷概念股（如汽車AM股）、記憶體、原物料、散裝航運等。