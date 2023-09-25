鈊象 全年可望賺逾四股本

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鈊象近年財報

鈊象電子（3293）預計27日舉辦法說會。遊戲龍頭鈊象7、8月累計每股稅前盈餘達9.95元，法人預期，第三季將穩賺一股本，全年則可望賺逾四股本，2023年獲利將再攀峰，穩坐遊戲股獲利王。

鈊象目前主力的營收來源為線上遊戲，最受歡迎的是「明星三缺一」，目前平均活躍的會員數突破百萬，也著手提高付費比例，已有成效。其他主力產品還包括有「金猴爺」、「金好運」、「滿貫大亨」、「海王寶藏」、「金虎爺」等。目前線上遊戲的布局還包括美國（有兩個平台），以及東南亞市場。

由於線上遊戲受到歡迎並穩定成長，加上美國兩個授權平台也有營收助益。鈊象電子從2022年11月開始，已連續十個月的營收年增率呈現雙位數的成長。2022年8月至今，每個月營收均也達到該公司所設定的10億元目標。

原本因疫情而萎縮的商用機台業務，今年則是呈現跳躍成長。鈊象至8月份為止，商用機台的營收貢獻占比達11％，月營收貢獻也達1.35億元，較年初成長3倍，被視為小金雞業務。

展望下半年，鈊象的成長動能仍是以線上遊戲為主，以及海外市場的帶動。包括美國的兩個授權平台、東南亞市場，均穩定成長，歐洲市場有機會申請到博弈執照，未來將有機會將博弈遊戲推進歐洲。商用機台在大陸市場疫後常態生活後，穩定供貨和成長。

鈊象8月營收及前八月營收均創歷史新高紀錄。1～8月營收達91.78億元、年增17.9％。8月營收12.3億元、年增21.5％，創歷史新高。累計7、8兩月每股稅前盈餘達9.95元。鈊象電子上半年每股稅後純益為22.05元，賺逾二股本。

在海外市場持續成長及商用機台新動能的帶動下，鈊象電子第三季營收不但可望突破百億元大關，全年稅後純益可望優於去年同期的54.82億元，法人預估，2023年鈊象每股稅後純益有機會上看43元。