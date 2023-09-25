信邦新引擎啟動 Q4進補

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特斯拉（Tesla）超級充電聯盟不斷壯大，北美充電標準（NACS）成新標竿，為打入新市場，信邦（3023）積極參與特斯拉標準充電槍認證，並傳來佳音。信邦表示，認證應可於10月底到手，並於11月正式出貨，可望為淡季出貨增添新動能。

因消費性電子需求不振，信邦第三季旺季表現不如預期，儘管信邦表示，9月表現會比8月好，但以7月及8月合計營收僅54.62億元言之，法人預估，信邦第三季營收將落在82億至85億元間，表現不若第二季的87.23億元，單季歷史新高恐成泡影，不過相較於去年同期的81.32億元，仍可以歷年同期新高之姿，保有年增的表現。

為因應特斯拉聯盟NACS標準的要求，信邦積極送樣，在歷經三個多月的認證後，信邦表示，認證進度如常，應可按照既定進度於10月底完成驗證，並於11月正式出貨，可望彌補部分淡季減少的單量。

雖然信邦第四季可望有NACS認證過關的利多挹注，不過著眼於初期單量不大，估對第四季挹注有限，再加上淡季效應發酵，信邦表示，第四季營收原本是傳統淡季，營收恐難超越第三季，估為個位數的年減。

據此，法人也推估，信邦第四季營收應會落在78億至80億元間，略遜於去年同期的80.04億元，要再寫下歷年同期新高，恐怕要再拚一拚。

法人指出，雖然信邦今年下半年營運走弱，營收表現不若上半年，不過隨著車用市場持續放大，預估明年信邦車用營收仍有2成的成長空間，再加上DC（直流電）充電槍可望自明年開始放量，受惠於DC產品的ASP（平均銷售單價）較AC（交流電）產品高出很多，在車用產品價量齊揚下，明年展望依然樂觀。