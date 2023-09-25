擁雙利多 意德士明年營運起飛

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半導體耗材廠意德士（7556）目前正進行新廠擴建，估計未來產能將增加3倍，意德士董事長闕聖哲表示，除了看好產業未來發展之外，也是為重要客戶未來在全球進行國際化布局進行產能預先布置，預期明年在3M退出市場的轉單效應，再加上2025年新產能開始貢獻，營運將逐年展現成長動能。

闕聖哲表示，關於擴產案是去年底就開始計劃，同時公司也向政府申請「投資大台灣」的方案，並取得優惠利率額度4億餘元，意德士公司估算，此次擴產約需投資5億至6億元之間，包含土建、廠務系統、無塵室及相關設備。

至於未來產能規畫，闕聖哲也表示，為因應客戶需求，公司去年底就規劃整合鄰近的台泥土地，目前已啟動竹東廠旁擴建二廠計畫，現階段二期新廠已進入都審階段，希望今年底能夠取得建照，預計2025年啟用；在新廠到位後，產能初估將較現在增加3倍。

闕聖哲進一步指出，未來新建的大樓規劃六層，其中二層是留給意德士的子公司大鐿先端科技，另外有單獨一層擴大為研發中心專用，主要為提升未來研發技術及研發動能。

至於意德士的氟事業，闕聖哲指出目前已超過公司整體營收的5成，且由於美商3M退出氟化物市場，讓意德士的氟事業變的更多元化，他說意德士原本的供貨領域都是在晶圓製造廠，包括薄膜製程、蝕刻製程、擴散製程、黃光製程等。

闕聖哲說，3M退出氟化物市場之後，該公司原本旗下的相關客戶必須更改氟材供應來源，這對於意德士是一個機會，目前已有好消息傳回來，有國際大廠主動來洽詢，預期明年可望進一步發酵，同時，公司也將配合重要客戶在全球擴產做好準備，提供產品、技術、服務全面支援，預計此部分也將有利明年營運重回成長軌道。

意德士指出，由於目前下游客戶拉貨力道仍不強，因此下半年營收仍看保守，今年全年營收將力拚維持去年水準，但明年有望重新展現成長力道。