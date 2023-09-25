愛爾達產業別 今調整為數位雲端

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杭州亞運23日熱鬧開賽，取得台灣轉播總代理權的愛爾達（8487），掛牌產業類別將自25日起，由「文化創意業」類別，調整為「數位雲端」類別，櫃買中心亦於日前正式公告。

因應主管機關增加掛牌公司的產業分類政策，愛爾達25日開始轉登數位雲端產業。愛爾達認為，此項調整更能彰顯該公司新的營運方向，尤其未來愛爾達將結合4K UHD、VR、AR、AI等先進的轉播技術，製作高畫質影音，並以「立足MOD、用數位影音連結全世界」作為全新營運目標。

愛爾達過去20多年來，在中華電信的協助下，陸續取得2008北京／2012倫敦／2016里約／2020東京奧運轉播權，2020南非／2014巴西／2018俄羅斯／2022卡達世足賽轉播，以及2010／2014／2018亞運轉播權，加上這次杭州亞運，共迎來四次轉播亞運賽事經驗，一向被視為台灣體育轉播的代名詞，擁有豐富的轉播賽事經驗，而除了體育賽事轉播，愛爾達影劇台及綜合台亦提供日、韓、陸影劇節目。

針對這次杭州亞運，愛爾達動用旗下14個頻道提供轉播服務，其中，愛爾達體育1、2台，將升級以4K UHD畫質提供即時賽事，全頻道預計提供高達2,000個小時數直播服務，將會是國內轉播時數最多、項目最多的平台。

愛爾達強調，這次亞運，藉由即時、高畫質、先進轉播技術的運用，正好展現台灣數位雲端產業的實力，由於中華隊參與多項賽事，預期帶動新一波收視高峰，並吸引各品牌廠踴躍刊登廣告，可望為愛爾達挹注營收成長新動能。

愛爾達今年上半年每股稅後純益（EPS）2.77元，前八個月營收6.09億元、年增逾47％。杭州亞運是下半年的重頭戲，法人預估，愛爾達下半年獲利優於上半年，全年獲利比去年好，並再攀高峰。