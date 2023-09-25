精誠攻保險業 推匯客+服務

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精誠資訊（6214）2023年積極發展電商業務，繼8月份宣布負責悠遊卡公司「悠客券」電子票券服務的相關建置後，日前再針對保險產業推出「匯客+」服務。

「匯客+」主要瞄準保險業務員與保戶關係維繫的高度需求。保戶可透過「匯客+」輕鬆掌握所有保單狀況。而保險業務員可於「匯客+」平台，提供票券為年節贈禮，助攻順利約訪保戶。

精誠資訊數位創新應用事業部副總經理張皇裕表示，擁有三～五年以上資歷的保險業務員，最大的痛點在於如何妥善管理逐步增加的客戶與保險商品資料，而數位科技輔助工具正可以扮演此角色。

除此之外，數位工具也可以用於維繫保戶關係。精誠資訊推出「匯客+」平台，可以讓保戶及保險業務員，在同一平台上管理並同步所有保單資料，方便隨時溝通，並透過電子票券送禮來深化保險經紀人與保戶間的聯繫與互動。該應用軟體的功能，包括有「標籤設定」、「拜訪紀錄」與「客戶地圖」等功能。

精誠資訊董事長林隆奮曾在股東會時表示，將提高服務類型的業務，並相當看好電子商務潛力。精誠認為，品牌業者未來都要發展電商，而精誠可以從系統、行銷、通路及雲端服務等項目，提供一條龍式服務。

精誠今年度積極跨足電商領域，第三季與悠遊卡公司攜手推出「悠客券」電子票券服務平台，由精誠提供一條龍式的專業服務，包含系統建置、運營維護、帳務管理到會員行銷，整合精誠喜客券系統品牌商，提供超過240萬悠遊付會員各式各樣的電子商品選項，涵蓋咖啡飲品、超商超市、餐飲美食、百貨藥妝及生活娛樂等。

而此次推出的「匯客+」，也是結合了上述電子票券的服務，做為其加值功能。

精誠今年前八月營收220億元、年增4.45％，上半年稅後純益8.81億元、年增87.29％，每股稅後純益3.56元，創2015年來新高紀錄。