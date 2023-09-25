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家電廠推第二品牌 衝營運

聲寶推「瑞智空調」攻平價市場；禾聯碩打造「YAMADA山田家電」，主打生活家電

家電市場飽和，品牌版圖挪移不易，聲寶、禾聯碩等家電廠推第二品牌擴充市占。圖／本報資料照片
家電市場飽和，品牌版圖挪移不易，聲寶、禾聯碩等家電廠推第二品牌擴充市占。圖／本報資料照片

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家電族群前八月營收
家電族群前八月營收

家電市場飽和，品牌版圖挪移不易，家電廠競推第二品牌擴充市占，聲寶（1604）推出「瑞智空調」搶占平價空調市場，並且規劃針對銀髮族推出全新品牌「橘青春」；禾聯碩（5283）則推出以生活家電為主的第二品牌「YAMADA山田家電」，藉由擴充次品牌及產品線，推升營運再成長。

今年政府雖然推出家電節能補助，帶動一波空調、冰箱的換機潮，不過由於通膨因素影響家電市場消費力，家電業者除空調、冰箱以外的家電產品銷售普遍衰退，過去因疫情使居家時間增長帶動生活家電、冷凍櫃等成長，也回歸疫情前的常態。

去年家電業營收多創下近年高峰，「家電三雄」聲寶、禾聯碩、三洋電（1614）今年前八月營收分別較去年同期衰退0.9％、12.4％、7.5％，今年第二季普遍轉正的年增率，7、8月起又轉為衰退。

家電業者分析，去年夏天消費市場景氣不錯，使家電消費處高峰期，而今年由於通膨因素、對於未具急迫性的家電購買消費力趨於保守，加上政府第一波節能補助額度用罄後，再加碼釋出新一波節能補助，以及貨物稅減免再延長，也使換購熱潮沒那集中在旺季。

家電業除主品牌外，也陸續擴充第二品牌，空調營收比重占近7成的禾聯碩，看好空調市場，除了發展輕商用空調、代理夏普空調及冷冰櫃外，也推出初期以高階生活家電為主的「山田家電」，銷售成績不錯，未來山田家也會擴充至空調產品。

聲寶推出區隔聲寶主品牌、走平價路線的「瑞智空調」，以經銷商的通路為主；因應近年投入銀髮住宅開發案，看好銀髮商機、並整合集團資源，規劃推出鎖定長者族群的家電品牌「橘青春」，設計上也以老者使用需求為主要考量。

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