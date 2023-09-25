食品業多管齊下 Q4業績可期

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食品業進入第四季傳統旺季，包括統一（1216）、福壽（1219）等積極推新品搶市，其中統一一口氣推出故宮滿漢聯名禮盒、飲料新品等，福壽的食品加工則有洽富滴雞精、魚肉品加工等，有望助攻第四季營收獲利創高。

統一在中元採購旺季帶動下，包括泡麵、飲料、零食等業績飛速增長，8月合併營收衝上575億元，改寫歷史單月新高紀錄；除轉投資統一超、統一中控等暑假買氣激勵，統一食品本業營收亦創高，主要是積極推新口味或新品來滿足消費者嘗鮮需求，推升業績表現；像是9月起開學季，統一的國民飲料麥香更推出新品檸檬紅茶，光是在7-ELEVEN獨家販售一個月就銷破百萬瓶。

因應中秋送禮商機，統一則攜手故宮推出精品牛肉麵「滿漢御品」聯名禮盒，全台限量3,688盒，再添營收動能。

福壽上周法說指出，第四季原物料價格趨勢向下，台灣消費持穩有助獲利表現，福壽的肉品加工事業獲利更是大躍進，旗下發展氣冷雞事業的洽富，除積極發展B2C，並將為客戶客製化，同時將進軍量販超市，洽富滴雞精亦將10月進駐連鎖藥局通路。洽富去年營運轉盈，全年營業利益達5,000萬元，今年上半年營業利益更增至1.17億元。

福壽上半年營收83.1億元，毛利率8.5％，稅後純益1.37億元，EPS達0.42元。法人估，在肉品與食品加工挹注下，福壽今年營收、獲利有機會創新高。

大成（1210）上半年每股稅後純益2.17元，較去年同期的1.27元大幅成長，下半年除為傳統肉品旺季，大成植物肉亦積極推新品，包括植物牛肉麵、植物海鮮等新品，同步於B2B業務與線上直營銷售，並規劃進軍國際市場，看好植物肉商品業績五年內有望翻倍。