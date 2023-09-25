綠能環保添新兵 聯純今登興櫃

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水資源系統廠聯純科技（6977）25日將以每股68元，登錄興櫃，成為「綠能環保」類股最新成員。聯純主要客戶包含矽品（2325）、日月光投控（3711）等高科技廠，因應高科技產業聚落南進東南亞，聯純也將跟隨客戶腳步進軍東南亞市場，擴大營運版圖。

聯純專精於純水、超純水及再生水系統整合設計、安裝及維運服務，藉由經驗及技術累積，將營運版圖延伸至技術支援、智慧水系統及ESG永續服務等三大領域，提供客戶完善的水資源整合方案。

聯純今年上半年合併營收3.83億元、年減16.07％，稅後純益827萬元、年減76.78％，EPS為0.69元。

聯純除深耕台灣，旗下子公司蘇州聯純，在大陸半導體水資源系統市場也逐步嶄露頭角，近期更打大陸華為的水資源設備供應鏈，營運成長動能可期。隨著高科技產業生產聚落南進，聯純也將隨客戶腳步，進軍東南亞市場，擴大營運版圖。

聯純表示，伴隨全球氣候變遷，確保水源供應無虞，已成為不可忽視的重要議題。台灣除積極規劃水資源再生利用，並規範相關業者提高水資源循環使用比例，大陸政府在大力扶植半導體產業的同時，對環保及資源再生利用等相關規範也日趨嚴格，創造水資源系統相關供應鏈龐大市場商機。

聯純強調，隨著各高科技廠對水資源再生與ESG的重視及各國政策推進下，助力旗下各項水資源系統業務接單動能，並保持良好的訂單能見度，對未來公司營運，帶來正面成長的挹注。

此外，聯純活用累積的專業技術，由子公司聯純永續提供ESG顧問整合服務，透過數據分析找出能耗問題，再導入節能控制系統，進而提高能源（水、電、氣體等）使用效率，並透過智慧水系統，達到水質監測和智能耗用控制，有效降低人力資源成本。