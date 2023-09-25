13檔融資減 法人愛

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13檔法人加碼股

台股上周跌576點、跌幅3.41％，但三大法人大提款、融資卻未減反增，顯示台股短線籌碼不穩，惟陽明（2609）、元大金（2885）等13檔上市股，上周融資減（減1,000張以上）、法人增（買超2,000張以上），代表籌碼相對安定，上周五股價多數已率先回升。

三大法人上周呈現連五日賣超，合計賣超達1,285.12億元，外資大賣是最大賣壓來源，主因受到美國聯準會再度放鷹，美元指數及美債殖利率同步跳升所致，內資多頭代表的投信雖連37日買超、合計達1,082.81億元，但仍無法與外資龐大賣壓對抗。

另一方面，被市場視為籌碼不穩定的融資浮額，而集中市場融資餘額22日來到2,270.96億元，再度寫下波段新高，上周則合計增加約36.81億元、增幅1.65％。

投資專家認為，美股四大指數上周五（22日）跌勢趨緩，代表科技股的那斯達克指數跌幅收斂至0.09％，費半指數更收漲0.79％，若本周外資賣壓減緩，台股有機會止穩，籌碼穩定股有機會勝出。

篩選上周融資減少、法人加碼的股票有陽明、元大金、大同、至上、聯陽、定穎投控、正文、中光電、廣運、健鼎、合勤控、瀚宇博、萬海等，代表短線融資浮額清洗、且法人積極加碼股，籌碼穩定，且22日已有多檔個股上周五率先止穩反彈，有機會成為本周台股反彈先鋒。