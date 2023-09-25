三檔氣候韌性指數 今發布

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三檔氣候韌性指數

櫃買中心於9月25日發布三檔氣候韌性系列指數，包括二檔市場標竿型指數：「TPEx FactSet氣候韌性指數」、「TPEx FactSet半導體氣候韌性指數」，以及一檔交易型指數「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」，將提供投資人參與氣象、永續投資的新選擇。

櫃買中心總經理李愛玲表示，櫃買為台灣首個以氣候為主題發布指數的交易所，今年第四季將先發行一檔ETN商品，未來也洽談發行ETF。

李愛玲指出，櫃買在一年多前已和氣候韌性編撰指數公司合作，強化企業自身「氣候韌性」成為觀察證券市場在氣候變化時的參考指標，此次三檔指數是櫃買與國際知名資訊廠商「FactSet」簽訂合作契約後所發布的首批指數。

櫃買強調，氣候韌性指數系列，採用FactSet的合作夥伴Entelligent公司以氣候科學模型所建構的T-Risk資料庫，該模型採用全方位視野，評估各公司因應氣候變遷之能力，應用T-Risk分數對指數成份股進行權重調整，；其中「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」，不僅透過分數篩選出適合的企業，更搭配財務表現及流動性等要素，進行成份股的篩選。

櫃買表示，期透過氣候韌性指數的推出，提高我國證券市場投資人對於氣候議題的關注度，即日起投資人可於櫃買中心官網＞指數系列＞TPEx FactSet氣候韌性指數專區查詢到各指數的基本資料、編製規則及當日成份股等資訊，亦可於「基本市況報導網站」及三竹等廠商資料庫查詢即時指數走勢。