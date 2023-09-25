台指期 法人空單收斂

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美股四大指數上周重挫，標普500和那斯達克均創下3月來最大周線跌幅，且連跌三周，主要由利率決議的點陣圖及鮑爾態度所致，市場持續反映聯準會的鷹派說法。

台股22日走弱，但有低接買盤進場，廣達（2382）、台達電（2308）、兆豐金（2886）等權值股翻揚，台指期跌幅也持續收斂，終場上漲34點至16,345點、漲幅0.21％。

台股22日賣壓一度宣洩，但終場台指期由黑翻紅，現貨部分加權指數也開低走高、留下影線，小漲0.17％、收在16,344.48點。整體而言，雖然台股低檔承接買盤強勢，但目前美股主要指數型態仍較有利空方，加上台股也面臨8月中的頸線反壓，後續仍有繼續向下走低尋求支撐的可能性。

期貨走勢方面，台指期轉向正價差0.52點，電子期正價差至0.35點，金融期正價差縮至1.2點；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,815口至8,587口，其中，外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少2,590口至10,613口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少5,109口至13,009口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點。全月份未平倉量比（put/call ratio）由0.75升至0.83。買權平均隱含波動率由12.67％降至12.51％，期交所VIX指數小跌0.18點至14.55點，整體選擇權籌碼面偏空。