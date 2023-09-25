已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

觀察美國芝商所（CME）12月歐元兌美元期貨，自7月18日見到波段高點以來，歐元兌美元持續走弱。富邦期貨分析師曹富凱表示，歐元兌美元走勢，不獨觀察歐元區，更應觀察目前整體金融環境；近日關注焦點應當留意美國聯準會（Fed）公開市場委員會會議後，市場反應及歐洲整體經濟下行的影響。

美國聯準會公開市場委員會雖維持利率決議不變，但在點陣圖顯示高利率環境持續恐較市場預期得更久，造成美元指數及美債殖利率走高，同時德國8月生產物價指數（PPI）年增率符合市場預期，顯示德國通膨持續放緩，緩和歐洲央行後續升息壓力，美、歐利差擴大下，歐元期貨弱勢整理。

21日聯準會維持現有利率在5.25％～5.5％不變，但根據最新點陣圖預測顯示，與6月相比整體降息時程延後，利率維持高檔期間恐較預期來的更久，美債殖利率攀升，為美元帶來支撐，歐元就會承擔更多的壓力。

技術面來說，歐元兌美元今年來皆維持高檔大區間震盪，不過，近日歐元期貨日內反彈至1.07美元附近遭遇阻力。建議投資人近期可適當布局歐元空單，並在9月1日高點附近設立停損點。

此外，期貨交易方向性策略仍屬較具風險之投資策略，建議投資人仍宜搭配停損停利嚴格控制投資部位之下檔風險。（富邦期貨分析師曹富凱提供，黎宣佑整理）