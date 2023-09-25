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美國聯準會（Fed）在9月的會議上將基準利率目標區間維持在高點5.25％～5.5％之間，符合市場預期，惟暗示今年可能會再次升息。

利率點陣圖的預測顯示，聯準會到年底前還保有1碼升息空間，然後到2024年會出現2碼降息，但明年的降息幅度將低於此前的預測，2024年底的基準利率中位數被修正為5.1％，較6月的預測高出50個基點，且利率點陣圖也顯示2024年後的降息空間持續縮窄，進一步暗示高利率或將維持更長時間，也推升近來美債殖利率繼續上揚，而對利率敏感的大型股以及科技股更是受到影響，進而拖累美股在近期的表現。

回到台股部分，從籌碼面來看外資近日現貨籌碼是呈現全面的賣超，上周五天的時間，外資就賣超逾千億元的台股現貨，在期貨籌碼的部分，外資台指期未平倉量也是連日維持淨空單的態勢，期貨空單留倉目前也已超過萬口，在外資期現貨同步偏空之下可能讓台指期持續維持較為弱勢的走勢，同時再加上近期上散戶大舉作多，多單留倉將近兩萬口，整體籌碼綜合來看皆較為不利於多方格局，盤面則可留意外資籌碼的賣超態勢能否止穩。

從技術面來看，台指期明顯跌破半年線的位置，由於過去兩次指數都成功守住半年線，故本次跌破半年線當下引發了較大的市場賣壓，同時盤面上留下了一道跳空缺口，短線上仍需持續留意台指期的下檔的風險，而目前指數也來到前低位置附近，初步可先留意前低是否先出現多方抵抗，並持續關注外資近期籌碼動向能否好轉。（凱基期貨顧問事業部提供，黎宣佑整理）