聯詠、創意前景俏 權證來電

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股22日止跌回穩，高價電子股也逮到機會重啟漲勢，聯詠（3034）近期股價表現相對強勢，中信投顧指出，聯詠估值具長期投資價值，將推測合理股價升至480元；金控旗下投顧認為AI前景看佳，創意（3443）中長期營運展望樂觀，維持「買進」投資評等。

聯詠8月合併營收96.94億元，月增0.2％、年增48.5％。中信投顧指出，8月營收未如往年較7月強，主因大陸618購物節檔期因整體經濟疲軟導致銷售未如預期，終端品牌多半根據庫存狀況動態調整下單，能見度有限。

展望2024年，AMOLED在智慧機滲透率逐步提升，部分品牌開始將OLED面板導入中階甚至低階機種，電視產品解析度升級如：4K、8K等中高階產品也帶動DDI用量增加，對OLED DDI需求幫助大。此外，賓士與LG Display在車用OLED市場合作，顯示未來車用市場將確立朝向OLED世代前進，車用面板驅動IC成為支撐聯詠營運的主要關鍵。

創意方面，7、8月營收達成公司預估第三季營收季持平目標的67％，符合預期。其中，8月NRE營收貢獻月成長55％、占比提升至39％，主要來自5奈米製程修改規格、比特幣案遞延至8月認列。法人預估，創意第三季營收季增2％、年增11％，每股稅後純益（EPS）6.17元。第四季受客戶調節庫存影響，預估營收季減5％、EPS為5.67元。

雖然市場傳微軟下修GPU訂單，然隨AI晶片算力需求倍增、廠商追求差異化、功耗、成本考量因素，ASIC客製化需求提升趨勢，將推升AI ASIC於2023～2027年的年複合成長率達3成。創意在先進封裝布局，搭配台積2.5D／3D技術平台漸完備，營運具爆發力。