世紀鋼、中鋼 法人按讚

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近期國內法人看好二檔鋼鐵股，受惠國產化政策紅利，世紀鋼（9958）2023～2024年營運成長趨勢明確，中鋼（2002）隨市況轉佳，鋼市復甦有利評價提升。

法人認為，世紀鋼產能外包負面影響消除，下半年毛利率區間將落在13％～18％，優於上半年。下半年隨著套筒式基樁月產能維持四座水準，營收動能轉強。

台灣離岸風電第三階段離岸風電國產化政策持續進行，國內套筒式水下基樁供應商僅世紀鋼及中鋼轉投資興達海基，世紀鋼產能較大且2025年起產能到位，成離岸風電國產化政策受惠廠商。

目前世紀鋼在手訂單包含台電富威124支基樁與31座套筒式基樁，標案總價123.9億元。其中基樁已於去年8月陸續貢獻營收，2023年底前將交付完成。套筒式基樁繼今年4月開始投入生產，2024年7月交付完成。

世紀鋼2025年台北港五廠及六廠將投入生產，規劃套筒式基樁月產能將從目前四座提升至六座，產能持續擴充。

中鋼近期股價頻頻破底，但法對中鋼的看法轉趨正向，主要基於三大理由，分別是第一、中鋼月盤盤價自6月起轉跌，7月為中鋼營運谷底，8月營運已轉正，預計獲利將持續提升。第二、第四季進入鋼市傳統旺季，出貨量將季增3％～5％，同時利差回升，第四季開始獲利。第三、大陸針對房地產實施一系列寬鬆政策，房地產利多政策將刺激建築鋼材需求，製造業也有望隨2024年景氣溫和復甦，帶動鋼鐵需求緩步回溫。