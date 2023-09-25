NAND強彈 點序、群聯受惠

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

在減產計畫下，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）報價反彈，點序（6485）、群聯（8299）等廠均受惠，三星策略性帶頭調漲NAND合約價9％～10％，促使512Gb顆粒價格拉抬至1.85美元、現貨價格進一步喊上2美元，法人預期，NAND價格觸底回升，市場看好報價調漲態勢。

點序8月營收1.42億元，月減2.38％、年減2.11％，累計1～8月營收11.19億元、年減16.77％。點序受惠NAND Flash上漲利多，坐擁低價庫存受益，股價近來在波段上節節攀升；由於三星部分現貨價近期飆漲、帶動合約價勁揚，第四大NAND晶片供應廠美光也漲價1成，其他廠有樣學樣，提高報價受惠。

群聯8月營收39.90億元，月增18％、年減9.79％，累計1～8月營收274.70億元，年減36.35％。由於群聯部分客戶，出現NAND控制晶片庫存不足狀況，客戶端陸續重啟訂單，部分NAND儲存應用市場需求緩步回溫，法人預期，特定NAND Flash型號，可能第四季進一步產生供不應求現象。

群聯指出，8月份SSD模組出貨量逐漸出現回溫，其中PCIe SSD模組年成長率將近60％，整體NAND儲存位元數的年成長率\也將近50％，顯示客戶因為庫存水位回到正常水位，或甚至低於正常水位後，開始陸續回補庫存。